Os CIOs estão sob constante pressão para otimizar os gastos operacionais, mas precisam de mais financiamento para iniciar iniciativas de modernização de TI. As equipes de operações de TI estão lidando com o aumento da complexidade das aplicações em ambientes híbridos e multinuvem, o que leva a serviços de negócios insatisfatórios e aumenta os custos.

Arquitetos técnicos lutam para manter e gerenciar um ambiente de TI expansivo devido à crescente dívida técnica. Os gerentes de continuidade de negócios se preocupam com o possível impacto das falhas de TI nas operações de negócios enquanto buscam soluções para resiliência e continuidade. Por fim, os gerentes de entrega e talentos acham difícil obter e reter talentos com a combinação certa de habilidades de tecnologia de negócios e experiência em operações de AMS lideradas por IA.

O gerenciamento e a otimização de aplicações corporativas e sua infraestrutura subjacente afetam os líderes de TI em todas as funções. Porém, os CIOs, sem visibilidade das operações de TI correlacionadas às prioridades de negócios, são os mais atingidos; se eles não puderem mostrar o retorno dos investimentos atuais, não poderão solicitar mais fundos.

O gerenciamento de aplicações críticas personalizadas em ambientes híbridos e multinuvem exige esforço e cuidado constantes. Alguns dos principais desafios que as empresas enfrentam no gerenciamento de aplicações personalizadas são: