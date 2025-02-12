Enquanto a IA remodela o cenário empresarial, ocorre uma mudança radical na forma como pensamos sobre o gerenciamento de aplicação. As organizações mais bem-sucedidas em 2025 não estão apenas se adaptando à complexidade da nuvem; eles a utilizam como catalisador para uma inteligência operacional incomparável, visando gerar valor real para os negócios.
Os líderes de TI em todas as funções enfrentam desafios complexos à medida que usam insights e automação orientados por IA para transformar a maneira como abordam o gerenciamento de aplicações. Mas, com a abordagem certa, os líderes empresariais podem melhorar significativamente a prestação de serviços em todo o ciclo de vida da aplicação.
Os analistas do setor relataram seus insights e previsões para o ano e não é surpresa que o foco esteja na otimização e na estabilização dos sistemas de TI existentes. Com relação aos serviços de gerenciamento de aplicações, as três principais tendências notáveis são:
Os CIOs estão sob constante pressão para otimizar os gastos operacionais, mas precisam de mais financiamento para iniciar iniciativas de modernização de TI. As equipes de operações de TI estão lidando com o aumento da complexidade das aplicações em ambientes híbridos e multinuvem, o que leva a serviços de negócios insatisfatórios e aumenta os custos.
Arquitetos técnicos lutam para manter e gerenciar um ambiente de TI expansivo devido à crescente dívida técnica. Os gerentes de continuidade de negócios se preocupam com o possível impacto das falhas de TI nas operações de negócios enquanto buscam soluções para resiliência e continuidade. Por fim, os gerentes de entrega e talentos acham difícil obter e reter talentos com a combinação certa de habilidades de tecnologia de negócios e experiência em operações de AMS lideradas por IA.
O gerenciamento e a otimização de aplicações corporativas e sua infraestrutura subjacente afetam os líderes de TI em todas as funções. Porém, os CIOs, sem visibilidade das operações de TI correlacionadas às prioridades de negócios, são os mais atingidos; se eles não puderem mostrar o retorno dos investimentos atuais, não poderão solicitar mais fundos.
O gerenciamento de aplicações críticas personalizadas em ambientes híbridos e multinuvem exige esforço e cuidado constantes. Alguns dos principais desafios que as empresas enfrentam no gerenciamento de aplicações personalizadas são:
A complexidade do gerenciamento de aplicações em ambientes híbridos vem crescendo continuamente, e os métodos tradicionais têm dificuldades para acompanhar o ritmo dos ambientes de TI modernos. O gerenciamento baseado em IA introduz uma descoberta transformadora ao fornecer soluções inteligentes e orientadas por dados para otimizar o desempenho das aplicações, aumentar a segurança e simplificar as operações.
Usando aprendizado de máquina e análise preditiva, a IA pode identificar padrões, antecipar desafios e oferecer soluções proativas, ajudando a garantir a integração e funcionalidade perfeitas em todas as plataformas de nuvem. A IA revolucionou a maneira como as empresas gerenciam aplicações personalizadas em ambientes de multinuvem híbrida com os seguintes recursos:
O setor já está vendo provedores de multinuvem incorporando IA generativa (IA generativa) em suas ofertas, e podemos esperar ver mais disso em 2025.
A combinação de uma abordagem que prioriza os ativos com uma metodologia de gerenciamento de baixo contato incorporando a automação provou ser um divisor de águas para otimizar o gerenciamento de aplicações críticas para os negócios. Ao usar tecnologias avançadas, como IA/ML e ferramentas nativas da nuvem, essa metodologia permite que os clientes melhorem a eficiência operacional por meio do uso de modelos de autoatendimento. Isso reduz a necessidade de intervenção manual, reduzindo o erro humano.
Uma metodologia de baixo contato é adequada para operações como:
A IBM ajudou uma empresa multinacional de manufatura a usar uma abordagem ativo-first-AMS para implementar uma estratégia baseada em dados e independente de plataforma e de ferramenta para operações de TI. O serviço impulsionado por IA fornece monitoramento e observabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana em todo o ambiente de TI.
Ela também fornece gerenciamento de serviços de TI que também é impulsionado por IA, marcando um avanço significativo na eficiência operacional, visibilidade e eficácia. Isso ajudou a empresa a detectar mais de 50 problemas antes da produção e a economizar mais de US$ 83.000 em despesas mensais de TI, além de economias adicionais decorrentes da redução do esforço manual.
Na IBM, utilizamos nosso amplo conjunto de ferramentas proprietárias em uma metodologia "ativo-first"que nos permite acelerar e otimizar nossos serviços de AMS e agregar benefícios aos nossos clientes. O portfólio de ativos e aceleradores inclui o Manage on Mainframe, o Transition Engine e o PRISM, para citar alguns.
Juntos, essas ferramentas e ativos ajudam a melhorar significativamente a prestação de serviços em todo o ciclo de vida do aplicativo. Além disso, os ativos são impulsionados pelo IBM Consulting Advantage, uma plataforma de entrega de IA que fornece assistentes, agentes e aplicações de IA específicos de função e domínio. Não se trata apenas de gerenciar aplicações; trata-se de otimizar as operações de negócios para o crescimento sustentável e a melhoria contínua.
