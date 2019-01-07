A jornada da IoT evoluiu ao longo dos últimos anos. Mas é definitivamente uma jornada. Vejamos as quatro etapas que toda organização precisa dominar para realmente extrair valor de seus esforços na IoT.
A etapa 1 começa com o básico: dados de IoT. Ou, mais precisamente, reunir os dados de seus dispositivos em um formato utilizável. Quando a IoT entrou em cena pela primeira vez, ficamos fascinados com o que poderíamos fazer em nossas casas. Descobrimos que poderíamos conectar coisas – como nossas lâmpadas – à Internet das Coisas. E poderíamos usar essa conectividade para ligar e desligar. Uma tecnologia legal e essas conexões iniciais geraram muito hype. Mas com que objetivo?
Por isso, a etapa 1 começa com o básico: dados de IoT. Ou, mais precisamente, reunir os dados de seus dispositivos em um formato utilizável.
À medida que a tecnologia amadureceu, as expectativas das empresas também amadureceram. É por isso que, à medida que o mercado se desenvolveu, o foco mudou de instrumentar dados para visualizá-los.
Vamos pegar essa lâmpada conectada na etapa 1 e migrá-la para um grande negócio de varejo. Se tudo o que você fez foi ligar e desligar as várias lâmpadas por meio de seus sensores, então sim, isso é conveniente. Mas isso é útil? Ou, em outras palavras, é útil o suficiente para justificar a transformação de todas as suas instalações com lâmpadas instrumentadas? O mais interessante – e útil – é o que uma lâmpada conectada pode nos dizer sobre a forma como ela está sendo usada. Esses insights mostram o uso de energia. Eles ajudam o proprietário do varejo a gerenciar o consumo de energia e entender onde e como economizar dinheiro e recursos.
Por exemplo, talvez haja áreas que não precisam ser iluminadas em determinados horários. Ou descobre que, em dias especialmente ensolarados, pode diminuir as luzes em 10% e ainda manter o mesmo nível de brilho. Quando começar a compreender os padrões nos seus dados e aplicar o valor ao seu negócio, você estará aproveitando ao máximo a etapa 2.
A próxima etapa na jornada da IoT se concentra em tornar os dados ainda mais inteligentes por meio da análise de dados.
A análise de dados permite que você combine dados de dispositivos IoT em tempo real com informações existentes, de longo prazo e históricas. É uma imagem mais completa do que está acontecendo com seus dispositivos e no seu ambiente. Também permite identificar padrões e fazer previsões, além de adotar novas práticas que evitam riscos e evitam problemas de maneira proativa.
Para ilustrar, vamos mudar o exemplo de lâmpadas conectadas para máquinas de fabricação mais sofisticadas. Periodicamente, uma dessas máquinas falha quando o torque dessa máquina aumenta. Mas só às vezes. É aqui que a análise de dados pode ajudar você a bancar o investigador para resolver o problema. Ao analisar seus outros dados, você descobre que seus sensores de temperatura registram um pico duas horas antes da variação com o torque. Quando essas duas coisas acontecem, suas máquinas têm 80% mais chances de falhar. Agora, com informações de várias fontes, você pode prever com mais confiança a combinação específica de fatores que causam problemas. Isso, por sua vez, permite que você tome medidas mais proativas para manter as máquinas em funcionamento, reduzindo o downtime e aumentando a produtividade.
A quarta etapa da jornada da IoT se concentra no uso da Inteligência Artificial para fazer ainda mais com seus dados. Mesmo com um caso de uso refinado sobre como a IoT pode ajudar sua empresa, você ainda terá muitos dados, especialmente ao combinar conjuntos de dados. É fácil ficar sobrecarregado, então é aí que entra a IA. O aprendizado de máquina ajudará você a limpar os dados que possui, reduzi-los às partes mais relevantes e encontrar os conjuntos de dados aparentemente desesperados que realmente importam.
Com esses esforços, você encontrará ainda mais sinergia em seus dados. Também ajuda a identificar quais dados devem ser usados e quais devem ser descartados, pois nem todos os dados são iguais. À medida que refina o processo, você poderá realizar tarefas mais sofisticadas, como modelos de previsão, aplicar manutenção preditiva e detecção de anomalias. Em outras palavras, você tem o contexto certo e rico que ajuda a entender o que está vendo. Você também poderá resolver problemas com mais facilidade e talvez até identificar novas oportunidades e modelos de negócios.
Lembre-se de que sua jornada na IoT não é uma única coisa que você faz. Integrar a IoT em seus negócios é realmente uma jornada. E definitivamente vale o esforço!
Se você tem interesse em iniciar ou desenvolver seus esforços de IoT, convido você a ler um relatório recente da Forrester: The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, terceiro trimestre de 2018. É uma avaliação de 24 critérios de provedores de plataforma de software de Internet das Coisas Industrial (IIoT).
Sobre o autor: engenheiro por formação e entusiasta de tecnologia ao longo da vida, Jiani Zhang é Diretora do Programa de Gerenciamento de Ofertas para a IBM Watson IoT Platform. Nessa função, ela ajuda a liderar o engajamento do cliente e orienta o desenvolvimento da tecnologia da Plataforma, o que ajuda os clientes a obter resultados comerciais. Antes dessa função, Jiani liderou uma equipe de gestão e estratégia de ofertas focada em IoT Industrial. E para completar sua experiência em IoT, ela também atuou como membro original da equipe de liderança de IoT da IBM. Sua experiência em tecnologia vai desde o design e desenvolvimento de produtos até gerenciamento e consultoria.
Jiani é bacharel em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e possui um MBA pela UCLA Anderson com ênfase em Gestão de Tecnologia.
