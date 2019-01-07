A próxima etapa na jornada da IoT se concentra em tornar os dados ainda mais inteligentes por meio da análise de dados.

A análise de dados permite que você combine dados de dispositivos IoT em tempo real com informações existentes, de longo prazo e históricas. É uma imagem mais completa do que está acontecendo com seus dispositivos e no seu ambiente. Também permite identificar padrões e fazer previsões, além de adotar novas práticas que evitam riscos e evitam problemas de maneira proativa.

Para ilustrar, vamos mudar o exemplo de lâmpadas conectadas para máquinas de fabricação mais sofisticadas. Periodicamente, uma dessas máquinas falha quando o torque dessa máquina aumenta. Mas só às vezes. É aqui que a análise de dados pode ajudar você a bancar o investigador para resolver o problema. Ao analisar seus outros dados, você descobre que seus sensores de temperatura registram um pico duas horas antes da variação com o torque. Quando essas duas coisas acontecem, suas máquinas têm 80% mais chances de falhar. Agora, com informações de várias fontes, você pode prever com mais confiança a combinação específica de fatores que causam problemas. Isso, por sua vez, permite que você tome medidas mais proativas para manter as máquinas em funcionamento, reduzindo o downtime e aumentando a produtividade.