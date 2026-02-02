Integração como a espinha dorsal de finanças prontas para riscos

Quando os sistemas não se conectam, as equipes financeiras dedicam mais tempo à reconciliação de dados do que à sua análise. Fluxos de trabalho desconectados retardam decisões, geram erros e enfraquecem a confiança nos relatórios financeiros. Os fechamentos de fim de mês tornam-se apressados e reativos. A conformidade fica mais difícil de manter e o forecasting se torna menos confiável.

Processos O2C fragmentados criam vulnerabilidades e expõem os CFOs a riscos em todo o ciclo quando:

- Os dados do cliente e do contrato não estão alinhados entre os sistemas

- Eventos de faturamento são perdidos ou atrasados

- Os pagamentos requerem correspondência manual, o que atrasa a aplicação de caixa





- As disputas aumentam porque as causas raiz são difíceis de rastrear. Quando essas lacunas se agravam, fica mais difícil proteger as margens ou entregar forecastings precisos e prontos para o conselho.