As ameaças cibernéticas, que antes eram um risco principalmente previsível e limitado a incidentes isolados, agora são difundidas. Com a ajuda dos avanços na IA e na conectividade global, os invasores estão sempre buscando vulnerabilidades nas defesas de segurança para poder acessar a infraestrutura crítica e os dados dos clientes. Eventualmente, um ataque comprometerá uma conta administrativa ou um componente de rede, ou explorará uma vulnerabilidade de software, obtendo acesso à infraestrutura de produção. Esses ataques inevitáveis são por que ter backups externos imutáveis para dados de aplicação e clientes é crítico para obter uma recuperação rápida, minimizando o downtime e limitando a perda de dados.

Em uma era caracterizada pela interconectividade digital, as empresas precisam enfrentar uma variedade de ameaças cibernéticas em constante evolução, as quais apresentam desafios formidáveis na defesa contra ataques. Alguns dos desafios comuns que as empresas enfrentam na proteção dos dados são:

  • Manter a integridade e a privacidade dos dados em meio à ameaça de possíveis violações e vazamentos de dados.
  • Gerenciar orçamentos de TI e, ao mesmo tempo, lidar com o aumento das ameaças cibernéticas e da conformidade regulatória.
  • Lidar com as pressões sobre os recursos e o conhecimento especializado para implementar medidas robustas de proteção de dados, que deixam as empresas vulneráveis à perda de dados e aos ciberataques.
  • Lidar com novas complexidades de gerenciamento e proteção de dados confidenciais de cargas de trabalho maciças de produção de informações, como IoT, IA, cargas de trabalho de conteúdo móvel e de mídia.

Use backups para proteger seus dados

Os backups servem como um elemento fundamental em qualquer estratégia robusta de proteção de dados, oferecendo uma linha de vida contra diversas ameaças, desde ataques cibernéticos até falhas de hardware e desastres naturais. Ao criar duplicatas de dados essenciais e armazená-los em locais separados, as empresas podem mitigar o risco de perda permanente e garantir a continuidade das operações diante de violações ou catástrofes imprevistas. Os backups fornecem uma rede de segurança contra ataques de ransomware, permitindo que as organizações restaurem os sistemas e dados para um estado anterior ao incidente sem sucumbir às exigências de extorsão.

Além disso, os backups oferecem um meio de recuperação de erros humanos, como exclusão acidental ou corrupção, evitando interrupções potencialmente dispendiosas e preservando propriedade intelectual valiosa e informações de clientes. Em essência, os backups funcionam como uma apólice de seguro fundamental, oferecendo tranquilidade e resiliência em um cenário digital cada vez mais volátil.

Cargas de trabalho e padrões que se beneficiam de uma estratégia de backup abrangente

Existem alguns cenários típicos nos quais ter uma estratégia de backup é particularmente útil.

Cargas de trabalho nativas da nuvem:

  • As aplicações que utilizam máquinas virtuais (VMs), contêineres, bancos de dados ou object storage na AWS, Microsoft Azure e outras nuvens devem ter uma estratégia de backup. Armazenar esses backups em um ambiente de nuvem separado, como o IBM Cloud, fornece o melhor isolamento e proteção para backups.
  • Principais provedores de serviços em nuvem: AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud e Oracle.

Máquinas virtuais:

  • A maioria das organizações executa algumas aplicações em ambientes virtuais, seja no local ou na nuvem. É necessário fazer backup dessas máquinas virtuais para preservar seu armazenamento, configuração e metadados, garantindo a recuperação rápida de aplicações em caso de ataques cibernéticos ou cenários de desastre.
  • Principais tecnologias de virtualização: VMware, Microsoft Hyper-V, Red Hat e Nutanix.

Aplicações e infraestrutura empresariais:

  • As aplicações e a infraestrutura empresariais apoiam cargas de trabalho críticas de negócios e a colaboração da força de trabalho. Garantir a recuperação rápida de aplicações e dados em caso de ataques cibernéticos é de missão crítica para evitar impacto nos negócios de primeira linha.
  • Aplicações empresariais críticas: Microsoft Suite, Oracle Database, SAP e outras tecnologias de bancos de dados.

Aplicações SaaS:

  • Muitos clientes não estão cientes de suas responsabilidades de fazer backup de seus dados em aplicações SaaS. Mesmo que tenham SaaS, eles podem ter um benefício de uma solução de backup que pode evitar a perda de dados do cliente se o serviço SaaS estiver comprometido.
  • Aplicações SaaS empresariais comuns: Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow e Splunk.

Faça backup dos dados na nuvem para maior proteção de dados

Práticas eficazes de recuperação de desastres (DR) exigem manter backups críticos para os negócios utilizáveis fora do local e imutáveis. Tradicionalmente, isso era alcançado enviando backups para bibliotecas de fitas em locais externos. No entanto, o gerenciamento de bibliotecas de fitas tornou-se operacionalmente complexo devido à necessidade de garantir que os backups permanecessem disponíveis para restauração em cenários de desastre. A restauração a partir de bibliotecas de fitas também pode ser lenta e complicada, não cumprindo os cronogramas de recuperação cruciais para as cargas de trabalho críticas das aplicações.

O armazenamento em nuvem oferece uma alternativa externa atraente aos backups tradicionais em fita. O IBM Cloud Object Storage é um serviço de armazenamento em nuvem totalmente gerenciado, com redundância, segurança, disponibilidade e escalabilidade integradas, altamente resiliente a eventos de desastre, garantindo a disponibilidade dos dados quando necessário. Acessível por meio de APIs pela internet, o armazenamento em nuvem simplifica os procedimentos de recuperação operacional, o que resultados em tempos de recuperação mais rápidos e menores riscos de perda de dados em cenários de ataques cibernéticos.

Como o IBM Cloud Object Storage protege os backups

O IBM Cloud Object Storage é uma solução versátil e escalável que é crucial para armazenar e proteger os backups de dados. Ele é usado por clientes em uma ampla variedade de setores e cargas de trabalho para armazenar centenas de petabytes de dados de backup. Quatro dos cinco principais bancos dos EUA usam o IBM Cloud Object Storage para proteger seus dados.

Os clientes podem desenvolver suas soluções nativas de backup de dados visando o IBM Cloud Object Storage ou optar por ferramentas de proteção de dados líderes do setor, como Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik e outras que proporcionam compatibilidade nativa com backups para o IBM Cloud Object Storage.

Principais benefícios do uso do IBM Cloud Object Storage para backups

Proteção de dados imutáveis: as funcionalidades nativas de imutabilidade ajudam a evitar que os backups sejam modificados ou excluídos durante a janela de retenção. O Imutability oferece a melhor proteção de dados contra ransomware, embotando sua capacidade de substituir dados de backup por criptografia.

Tempo de recuperação de desastres reduzido: Como seus dados de backup são armazenados em um ambiente seguro e separado, você pode ter certeza de que os backups permanecerão sem alterações devido a ataques cibernéticos em ambientes de produção. Esses backups não afetados facilitam a restauração dos dados e a rapidez da recuperação.

Menor custo de backup: o object storage é um serviço de armazenamento totalmente gerenciado disponível a custos muito baixos, permitindo que as organizações mantenham os custos operacionais de backup baixos e, ao mesmo tempo, garantam a proteção contínua.

Resiliência e disponibilidade: o IBM Cloud Object Storage é um serviço acessível globalmente, apoiado por zonas de armazenamento redundantes e tecnologias de rede, para que seus backups permaneçam sempre disponíveis.

A arquitetura robusta do IBM Cloud Object Storage garante durabilidade, escalabilidade e economia, tornando-o adequado para organizações de todos os tamanhos. Além disso, sua funcionalidade de imutabilidade adiciona uma camada extra de proteção, impedindo alterações acidentais ou maliciosas nos dados de backup, garantindo assim a integridade dos dados e a conformidade com os requisitos regulatórios. Esse funcionalidade, combinado com as rigorosas medidas de segurança da IBM e os amplos recursos de proteção de dados, torna o IBM Cloud Object Storage uma opção confiável para empresas que buscam proteger seus dados de backup de forma confiável. Utilizando o IBM Cloud Object Storage, as organizações podem mitigar riscos, otimizar processos de backup e manter a tranquilidade sabendo que seus dados críticos estão armazenados com segurança e protegidos contra quaisquer eventos imprevistos.

Autora

Jordan Freedman

Product Manager - IBM Cloud Object Storage (COS)

