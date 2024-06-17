As ameaças cibernéticas, que antes eram um risco principalmente previsível e limitado a incidentes isolados, agora são difundidas. Com a ajuda dos avanços na IA e na conectividade global, os invasores estão sempre buscando vulnerabilidades nas defesas de segurança para poder acessar a infraestrutura crítica e os dados dos clientes. Eventualmente, um ataque comprometerá uma conta administrativa ou um componente de rede, ou explorará uma vulnerabilidade de software, obtendo acesso à infraestrutura de produção. Esses ataques inevitáveis são por que ter backups externos imutáveis para dados de aplicação e clientes é crítico para obter uma recuperação rápida, minimizando o downtime e limitando a perda de dados.
Em uma era caracterizada pela interconectividade digital, as empresas precisam enfrentar uma variedade de ameaças cibernéticas em constante evolução, as quais apresentam desafios formidáveis na defesa contra ataques. Alguns dos desafios comuns que as empresas enfrentam na proteção dos dados são:
Os backups servem como um elemento fundamental em qualquer estratégia robusta de proteção de dados, oferecendo uma linha de vida contra diversas ameaças, desde ataques cibernéticos até falhas de hardware e desastres naturais. Ao criar duplicatas de dados essenciais e armazená-los em locais separados, as empresas podem mitigar o risco de perda permanente e garantir a continuidade das operações diante de violações ou catástrofes imprevistas. Os backups fornecem uma rede de segurança contra ataques de ransomware, permitindo que as organizações restaurem os sistemas e dados para um estado anterior ao incidente sem sucumbir às exigências de extorsão.
Além disso, os backups oferecem um meio de recuperação de erros humanos, como exclusão acidental ou corrupção, evitando interrupções potencialmente dispendiosas e preservando propriedade intelectual valiosa e informações de clientes. Em essência, os backups funcionam como uma apólice de seguro fundamental, oferecendo tranquilidade e resiliência em um cenário digital cada vez mais volátil.
Existem alguns cenários típicos nos quais ter uma estratégia de backup é particularmente útil.
Práticas eficazes de recuperação de desastres (DR) exigem manter backups críticos para os negócios utilizáveis fora do local e imutáveis. Tradicionalmente, isso era alcançado enviando backups para bibliotecas de fitas em locais externos. No entanto, o gerenciamento de bibliotecas de fitas tornou-se operacionalmente complexo devido à necessidade de garantir que os backups permanecessem disponíveis para restauração em cenários de desastre. A restauração a partir de bibliotecas de fitas também pode ser lenta e complicada, não cumprindo os cronogramas de recuperação cruciais para as cargas de trabalho críticas das aplicações.
O armazenamento em nuvem oferece uma alternativa externa atraente aos backups tradicionais em fita. O IBM Cloud Object Storage é um serviço de armazenamento em nuvem totalmente gerenciado, com redundância, segurança, disponibilidade e escalabilidade integradas, altamente resiliente a eventos de desastre, garantindo a disponibilidade dos dados quando necessário. Acessível por meio de APIs pela internet, o armazenamento em nuvem simplifica os procedimentos de recuperação operacional, o que resultados em tempos de recuperação mais rápidos e menores riscos de perda de dados em cenários de ataques cibernéticos.
O IBM Cloud Object Storage é uma solução versátil e escalável que é crucial para armazenar e proteger os backups de dados. Ele é usado por clientes em uma ampla variedade de setores e cargas de trabalho para armazenar centenas de petabytes de dados de backup. Quatro dos cinco principais bancos dos EUA usam o IBM Cloud Object Storage para proteger seus dados.
Os clientes podem desenvolver suas soluções nativas de backup de dados visando o IBM Cloud Object Storage ou optar por ferramentas de proteção de dados líderes do setor, como Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik e outras que proporcionam compatibilidade nativa com backups para o IBM Cloud Object Storage.
Proteção de dados imutáveis: as funcionalidades nativas de imutabilidade ajudam a evitar que os backups sejam modificados ou excluídos durante a janela de retenção. O Imutability oferece a melhor proteção de dados contra ransomware, embotando sua capacidade de substituir dados de backup por criptografia.
Tempo de recuperação de desastres reduzido: Como seus dados de backup são armazenados em um ambiente seguro e separado, você pode ter certeza de que os backups permanecerão sem alterações devido a ataques cibernéticos em ambientes de produção. Esses backups não afetados facilitam a restauração dos dados e a rapidez da recuperação.
Menor custo de backup: o object storage é um serviço de armazenamento totalmente gerenciado disponível a custos muito baixos, permitindo que as organizações mantenham os custos operacionais de backup baixos e, ao mesmo tempo, garantam a proteção contínua.
Resiliência e disponibilidade: o IBM Cloud Object Storage é um serviço acessível globalmente, apoiado por zonas de armazenamento redundantes e tecnologias de rede, para que seus backups permaneçam sempre disponíveis.
A arquitetura robusta do IBM Cloud Object Storage garante durabilidade, escalabilidade e economia, tornando-o adequado para organizações de todos os tamanhos. Além disso, sua funcionalidade de imutabilidade adiciona uma camada extra de proteção, impedindo alterações acidentais ou maliciosas nos dados de backup, garantindo assim a integridade dos dados e a conformidade com os requisitos regulatórios. Esse funcionalidade, combinado com as rigorosas medidas de segurança da IBM e os amplos recursos de proteção de dados, torna o IBM Cloud Object Storage uma opção confiável para empresas que buscam proteger seus dados de backup de forma confiável. Utilizando o IBM Cloud Object Storage, as organizações podem mitigar riscos, otimizar processos de backup e manter a tranquilidade sabendo que seus dados críticos estão armazenados com segurança e protegidos contra quaisquer eventos imprevistos.
Conheça os fundamentos da segurança de dados e saiba como proteger o ativo mais valioso de sua organização: os dados. Conheça diversos tipos, ferramentas e estratégias para proteger informações sensíveis contra as ameaças cibernéticas emergentes.
Este webinar sob demanda vai guiá-lo nas melhores práticas para aumentar a segurança, melhorar a eficiência e garantir a recuperação de dados com uma solução integrada projetada para minimizar riscos e downtime. Não perca os insights de especialistas do setor.
Saiba como superar desafios relacionados a dados com armazenamento de arquivos e objetos de alto desempenho, projetado para aprimorar processos de IA, aprendizado de máquina e análise, garantindo segurança e escalabilidade de dados.
Saiba mais sobre os tipos de memória e armazenamento flash e descubra como empresas estão utilizando essa tecnologia para aumentar a eficiência, reduzir a latência e preparar sua infraestrutura de armazenamento de dados para o futuro.
O IBM Storage DS8900F é o sistema de armazenamento mais rápido, confiável e seguro para sistemas IBM Z e servidores IBM Power.
O IBM Storage é uma família de soluções que inclui hardware de armazenamento de dados, armazenamento definido por software e software de gerenciamento de armazenamento.
A IBM oferece suporte proativo para servidores web e infraestrutura de data centers, reduzindo o downtime e melhorando a disponibilidade de TI.
Desde o gerenciamento de ambientes de nuvem híbrida até a garantia de resiliência de dados, as soluções de armazenamento da IBM possibilitam que você extraia insights de seus dados e mantenha uma proteção robusta contra ameaças.