Proteção de dados imutáveis: as funcionalidades nativas de imutabilidade ajudam a evitar que os backups sejam modificados ou excluídos durante a janela de retenção. O Imutability oferece a melhor proteção de dados contra ransomware, embotando sua capacidade de substituir dados de backup por criptografia.

Tempo de recuperação de desastres reduzido: Como seus dados de backup são armazenados em um ambiente seguro e separado, você pode ter certeza de que os backups permanecerão sem alterações devido a ataques cibernéticos em ambientes de produção. Esses backups não afetados facilitam a restauração dos dados e a rapidez da recuperação.

Menor custo de backup: o object storage é um serviço de armazenamento totalmente gerenciado disponível a custos muito baixos, permitindo que as organizações mantenham os custos operacionais de backup baixos e, ao mesmo tempo, garantam a proteção contínua.

Resiliência e disponibilidade: o IBM Cloud Object Storage é um serviço acessível globalmente, apoiado por zonas de armazenamento redundantes e tecnologias de rede, para que seus backups permaneçam sempre disponíveis.

A arquitetura robusta do IBM Cloud Object Storage garante durabilidade, escalabilidade e economia, tornando-o adequado para organizações de todos os tamanhos. Além disso, sua funcionalidade de imutabilidade adiciona uma camada extra de proteção, impedindo alterações acidentais ou maliciosas nos dados de backup, garantindo assim a integridade dos dados e a conformidade com os requisitos regulatórios. Esse funcionalidade, combinado com as rigorosas medidas de segurança da IBM e os amplos recursos de proteção de dados, torna o IBM Cloud Object Storage uma opção confiável para empresas que buscam proteger seus dados de backup de forma confiável. Utilizando o IBM Cloud Object Storage, as organizações podem mitigar riscos, otimizar processos de backup e manter a tranquilidade sabendo que seus dados críticos estão armazenados com segurança e protegidos contra quaisquer eventos imprevistos.