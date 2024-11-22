A evolução da análise de dados: da 1ª geração à IA generativa

Publicado 22/11/2024
Bruno Aziza

Vice President, Data, AI & Analytics Strategy

IBM

Quando olhamos para trás desde o início da revolução de dados, quando tecnologias de big data como o Hadoop surgiram, para os avanços atuais na IA generativa, fica claro que estamos em um momento crucial. Esta era exige que as organizações façam mudanças estratégicas para aproveitar totalmente o potencial da IA. Na IBM, o foco está em transformar essa promessa em valor tangível para as empresas, capacitando-as para navegar e prosperar em um cenário orientado por IA.

Com um legado de invenções na inteligência artificial, a IBM está posicionada de forma única para liderar essa evolução. Mas à medida que entramos na era generativa, o caminho a seguir vai além do apenas avanço tecnológico. Trata-se de confiança, colaboração e simplificação. Hoje, os dados são vastos e poderosos, mas seu verdadeiro valor está na forma como eles podem ser aproveitados e governados para gerar insights praticáveis. Para que a IA generativa revolucione de fato os negócios, precisamos simplificar as aplicações, fazendo com que se encaixem sem dificuldades na estratégia mais ampla de transformação empresarial.

Adotando o mundo de vários tudos

Enquanto converso com os CIOs, um tema comum é claro: a gestão da IA generativa no "multimundo" é complexa. Desde sistemas multinuvem, multimodelos e multimodais até estratégias de implementação plurianuais, navegar por essas complexidades não é pouca coisa. O potencial da IA generativa é inegável, mas dois terços dos CIOs continuam insatisfeitos com o progresso nessa área, muitas vezes devido à falta de uma estratégia consistente. O desafio está em construir um roteiro que não só simplifique, mas também sincronize essas várias facetas para gerar resultados significativos.

Para a IBM, isso significa assumir nosso papel de orquestradora, servindo como parceira de confiança que harmoniza esses elementos diversos. Nos vemos como o "regente" da orquestra de dados, onde cada componente (sejam modelos de dados, plataformas de nuvem ou agentes de IA) deve ser integrado sem dificuldades para trabalhar em direção ao objetivo comum de transformação empresarial.

Indo além dos dashboards e chegando a insights confiáveis.

Uma evolução crítica que estamos testemunhando é a mudança dos dashboards tradicionais para um mundo de agentes colaborativos e confiáveis. 

Percorremos um longo caminho desde os primórdios do Hadoop e da primeira geração de análise de big data. Esta nova era é caracterizada por:

  • Agentes autônomos: sistemas de autoaprendizado, autocorreção e auto-otimização que podem operar de forma independente
  • Processamento em tempo real: integração, análise e tomada de decisão instantânea de dados
  • Escalabilidade: manuseio de grandes quantidades de dados de diversas fontes com facilidade

Um assistente fornece insights sobre uma aplicação específica, mas um agente faz muito mais. Os agentes podem colaborar entre domínios, orquestrando fluxos de trabalho complexos e tornando os dados praticáveis de forma transparente e responsável. Para as empresas, isso significa tomada de decisão mais rápida, maior confiança nos dados e melhores resultados de negócios.

Preparação para o futuro da IA generativa

Equipes como a IBM Consulting e a IBM Research estão comprometidas em coinovar com os clientes para lidar com suas necessidades exclusivas. A IA generativa não é uma solução de "tamanho único": ela exige personalização, empatia e uma compreensão profunda dos desafios específicos que as empresas enfrentam. Trata-se de construir sistemas centrados no cliente e projetados para resolver problemas reais, não apenas fornecer tecnologia por causa da tecnologia.

A abordagem híbrida e aberta da IBM nos permite criar soluções que se alinham com qualquer nuvem, qualquer modelo e qualquer objetivo de negócios. Essa adaptabilidade, combinada com nossa dedicação à governança e transparência, nos posiciona para apoiar as empresas enquanto elas navegam pelos próximos 10 anos de transformação da IA.

Aqui estão algumas tendências importantes que você deve observar para entender melhor o que o futuro reserva para a integração e a automação de dados:

  1. Arquiteturas baseadas em agentes: esperamos ver mais organizações adotando arquiteturas baseadas em agentes que permitem a tomada de decisão autônoma
  2. Integração de dados em tempo real: a capacidade de integrar dados em tempo real se tornará uma garantia para as empresas que buscam se manter competitivas
  3. IA explicável: à medida que os agentes assumem mais responsabilidades de tomada de decisão, a explicabilidade se tornará um aspecto crítico do desenvolvimento da IA
  4. Colaboração entre agentes e pessoas: as organizações mais eficazes serão aquelas que conseguirem encontrar um equilíbrio entre a intuição humana e a automação orientada pelos agentes.

Para as empresas dispostas a evoluir com essa tecnologia transformadora, o potencial da tomada de decisão automatizada e baseada em dados nunca foi tão acessível. A questão não é mais sobre dar o salto. A questão não é mais a rapidez com que as empresas podem fazer a transição para essas soluções de BI proativas e autossuficientes para se manterem à frente da concorrência e redefinir as possibilidades na era da integração e automação dos dados. Na IBM, estamos comprometidos em ajudar as empresas a transformar seus dados em insights confiáveis e praticáveis que impulsionam seu crescimento.

Recursos

Gartner® Predicts 2024: como a IA afetará os usuários das análises de dados

Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
O data lakehouse híbrido e aberto para IA

Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
O diferenciador dos dados

Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
Como alinhar com sucesso sua estratégia de AI, dados e análises

Conecte sua estratégia e análises de dados aos objetivos de negócios com essas quatro etapas principais.
Superando a baixa adoção para tomar decisões inteligentes

Analise com mais detalhes por que os desafios de business intelligence podem persistir e o que isso significa para os usuários da organização.
Ferramentas e soluções de análise de dados

Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.

Serviços de consultoria de dados e análise de dados

Libere o valor dos dados empresariais com a IBM® Consulting, construindo uma organização orientada por insights, que proporciona vantagem comercial.

Análise de dados do IBM Cognos

Apresentamos o Cognos Analytics 12.0, insights impulsionados por IA para maior eficiácia na tomada de decisão.

Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.

