A evolução da análise de dados: da 1ª geração à IA generativa

Equipes como a IBM Consulting e a IBM Research estão comprometidas em coinovar com os clientes para lidar com suas necessidades exclusivas. A IA generativa não é uma solução de "tamanho único": ela exige personalização, empatia e uma compreensão profunda dos desafios específicos que as empresas enfrentam. Trata-se de construir sistemas centrados no cliente e projetados para resolver problemas reais, não apenas fornecer tecnologia por causa da tecnologia.

A abordagem híbrida e aberta da IBM nos permite criar soluções que se alinham com qualquer nuvem, qualquer modelo e qualquer objetivo de negócios. Essa adaptabilidade, combinada com nossa dedicação à governança e transparência, nos posiciona para apoiar as empresas enquanto elas navegam pelos próximos 10 anos de transformação da IA.



Aqui estão algumas tendências importantes que você deve observar para entender melhor o que o futuro reserva para a integração e a automação de dados:



Arquiteturas baseadas em agentes: esperamos ver mais organizações adotando arquiteturas baseadas em agentes que permitem a tomada de decisão autônoma Integração de dados em tempo real: a capacidade de integrar dados em tempo real se tornará uma garantia para as empresas que buscam se manter competitivas IA explicável: à medida que os agentes assumem mais responsabilidades de tomada de decisão, a explicabilidade se tornará um aspecto crítico do desenvolvimento da IA Colaboração entre agentes e pessoas: as organizações mais eficazes serão aquelas que conseguirem encontrar um equilíbrio entre a intuição humana e a automação orientada pelos agentes.

Para as empresas dispostas a evoluir com essa tecnologia transformadora, o potencial da tomada de decisão automatizada e baseada em dados nunca foi tão acessível. A questão não é mais sobre dar o salto. A questão não é mais a rapidez com que as empresas podem fazer a transição para essas soluções de BI proativas e autossuficientes para se manterem à frente da concorrência e redefinir as possibilidades na era da integração e automação dos dados. Na IBM, estamos comprometidos em ajudar as empresas a transformar seus dados em insights confiáveis e praticáveis que impulsionam seu crescimento.

