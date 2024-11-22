A evolução da análise de dados: da 1ª geração à IA generativa

Quando olhamos para trás desde o início da revolução de dados, quando tecnologias de big data como o Hadoop surgiram, para os avanços atuais na IA generativa, fica claro que estamos em um momento crucial. Esta era exige que as organizações façam mudanças estratégicas para aproveitar totalmente o potencial da IA. Na IBM, o foco está em transformar essa promessa em valor tangível para as empresas, capacitando-as para navegar e prosperar em um cenário orientado por IA.
Com um legado de invenções na inteligência artificial, a IBM está posicionada de forma única para liderar essa evolução. Mas à medida que entramos na era generativa, o caminho a seguir vai além do apenas avanço tecnológico. Trata-se de confiança, colaboração e simplificação. Hoje, os dados são vastos e poderosos, mas seu verdadeiro valor está na forma como eles podem ser aproveitados e governados para gerar insights praticáveis. Para que a IA generativa revolucione de fato os negócios, precisamos simplificar as aplicações, fazendo com que se encaixem sem dificuldades na estratégia mais ampla de transformação empresarial.
Enquanto converso com os CIOs, um tema comum é claro: a gestão da IA generativa no "multimundo" é complexa. Desde sistemas multinuvem, multimodelos e multimodais até estratégias de implementação plurianuais, navegar por essas complexidades não é pouca coisa. O potencial da IA generativa é inegável, mas dois terços dos CIOs continuam insatisfeitos com o progresso nessa área, muitas vezes devido à falta de uma estratégia consistente. O desafio está em construir um roteiro que não só simplifique, mas também sincronize essas várias facetas para gerar resultados significativos.
Para a IBM, isso significa assumir nosso papel de orquestradora, servindo como parceira de confiança que harmoniza esses elementos diversos. Nos vemos como o "regente" da orquestra de dados, onde cada componente (sejam modelos de dados, plataformas de nuvem ou agentes de IA) deve ser integrado sem dificuldades para trabalhar em direção ao objetivo comum de transformação empresarial.
Uma evolução crítica que estamos testemunhando é a mudança dos dashboards tradicionais para um mundo de agentes colaborativos e confiáveis.
Percorremos um longo caminho desde os primórdios do Hadoop e da primeira geração de análise de big data. Esta nova era é caracterizada por:
Um assistente fornece insights sobre uma aplicação específica, mas um agente faz muito mais. Os agentes podem colaborar entre domínios, orquestrando fluxos de trabalho complexos e tornando os dados praticáveis de forma transparente e responsável. Para as empresas, isso significa tomada de decisão mais rápida, maior confiança nos dados e melhores resultados de negócios.
Equipes como a IBM Consulting e a IBM Research estão comprometidas em coinovar com os clientes para lidar com suas necessidades exclusivas. A IA generativa não é uma solução de "tamanho único": ela exige personalização, empatia e uma compreensão profunda dos desafios específicos que as empresas enfrentam. Trata-se de construir sistemas centrados no cliente e projetados para resolver problemas reais, não apenas fornecer tecnologia por causa da tecnologia.
A abordagem híbrida e aberta da IBM nos permite criar soluções que se alinham com qualquer nuvem, qualquer modelo e qualquer objetivo de negócios. Essa adaptabilidade, combinada com nossa dedicação à governança e transparência, nos posiciona para apoiar as empresas enquanto elas navegam pelos próximos 10 anos de transformação da IA.
Aqui estão algumas tendências importantes que você deve observar para entender melhor o que o futuro reserva para a integração e a automação de dados:
Para as empresas dispostas a evoluir com essa tecnologia transformadora, o potencial da tomada de decisão automatizada e baseada em dados nunca foi tão acessível. A questão não é mais sobre dar o salto. A questão não é mais a rapidez com que as empresas podem fazer a transição para essas soluções de BI proativas e autossuficientes para se manterem à frente da concorrência e redefinir as possibilidades na era da integração e automação dos dados. Na IBM, estamos comprometidos em ajudar as empresas a transformar seus dados em insights confiáveis e praticáveis que impulsionam seu crescimento.
