Digitalização da experiência de planejamento de PI

Ao usar uma plataforma digital para planejamento de PI remoto, todas as informações da atividade de planejamento ficam no sistema para que as equipes comecem a executar imediatamente após o evento de planejamento. Visões específicas de equipe de uma única fonte de informações criam dashboards de equipes, calculam métricas de fluxo e equipam as equipes com melhores práticas de DevOps para gerenciar a execução do programa. Uma fonte única da verdade também proporciona agilidade à execução do programa, ao permitir que as equipes se ajustem rapidamente às mudanças.

Isso contrasta com a captura de decisões de planejamento em ativos físicos e a inserção manual de dados em conjuntos de ferramentas isolados após o evento de planejamento. Essas mesmas ferramentas isoladas também limitam a agilidade e a capacidade de uma equipe de reagir a alterações durante a execução das atividades do programa. Esses desafios podem ser resolvidos adotando a plataforma certa para o planejamento de PI.