Cinco etapas para desenvolver uma estratégia de automação de dados

A automação de dados é um processo complexo que se beneficia de uma avaliação estratégica antes da implementação. Os responsáveis devem avaliar quais processos de dados consomem mais tempo. Isso pode incluir processos com etapas manuais redundantes, como entrada de dados, integração ou análise de dados, ou aqueles que demandam tempo e energia excessivos da equipe de dados.

Depois de identificar os processos que serão automatizados, a próxima etapa é avaliar cada um deles, analisando as etapas manuais envolvidas em cada processo ou pipeline. Ao analisar essas tarefas, a organização pode optar por caminhos diferentes ou concentrar mais atenção em um pipeline específico, dependendo da complexidade da automação.

O que fazer: identifique os processos que podem economizar mais tempo para as equipes de dados e gerar o maior retorno sobre o investimento. Com uma análise estratégica e hierarquização dos processos, os líderes podem estruturar uma estratégia adequada para a automação de dados. Isso pode ajudar as equipes de dados e os engenheiros a se concentrarem na obtenção de insights e em fluxos de trabalho mais produtivos do que os métodos tradicionais de gerenciamento de dados.

Identifique quais tarefas precisam ser automatizadas e organize-as da mais complexa para a menos complexa. Embora demorado, esse é um exercício valioso para os esforços de longo prazo da organização em automação e gerenciamento de dados. Além disso, compreenda os requisitos tecnológicos para automatizar as tarefas em questão e assegure-se de que eles estejam alinhados com seus recursos e metas de negócios.