A IA generativa abriu as portas para um novo tipo de ferramenta. Mas sejamos claros: ter um grande modelo de linguagem (LLM) não é suficiente para ser útil. A IA se torna valiosa no gerenciamento de banco de dados quando está profundamente enraizada em um contexto: a lógica dos internos do Db2, padrões de uso históricos, métricas em tempo real e as realidades diárias dos fluxos de trabalho de DBA. Sem essas informações, um LLM não passa de mais uma distração, produzindo sugestões vagas, respostas incorretas ou pior, recomendações arriscadas.

Essas limitações significam que as ferramentas de IA para DBAs devem ser mais do que um chatbot genérico. Especialistas que entendem profundamente os fluxos de trabalho do Db2 e DBA devem criar e realizar o ajuste fino cuidadosamente das ferramentas de IA para torná-las eficazes.

Em uma pesquisa recente1, mais de 30 administradores seniores de Db2 destacaram suas principais prioridades de assistência impulsionada por IA. Suas respostas foram claras e consistentes:

Sugestões de ajuste de consultas que melhoram diretamente o desempenho da carga de trabalho

que melhoram diretamente o desempenho da carga de trabalho Análise de causa raiz para reduzir o tempo entre a detecção e a resolução de problemas

para reduzir o tempo entre a detecção e a resolução de problemas Recomendações de configuração e detecção de anomalias para identificar riscos e otimizações de forma proativa

Os DBAs não pediram IA de uso geral, eles pediram ferramentas que os ajudassem a fazer exatamente o que eles já fazem, com mais rapidez e maior confiança.

Quando usada corretamente, a IA não substitui o julgamento do DBA — ela o dimensiona, economizando tempo e melhorando a precisão. Quando está tudo errado, é apenas mais uma camada para depurar.