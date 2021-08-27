As operações de dados são o processo de montagem da infraestrutura para gerar e processar dados, além de mantê-los. É também o nome da equipe que faz (ou deveria fazer) esse trabalho — operações de dados ou DataOps. O que o DataOps faz? Bem, se a sua empresa mantém pipelines de dados, lançar uma equipe sob esse nome para gerenciar esses pipelines pode trazer um elemento de organização e controle que de outra forma falta.

O DataOps não é apenas para empresas que vendem seus dados. A história recente provou que você precisa de uma equipe de operações de dados, independentemente da proveniência ou do uso desses dados. Cliente interno ou cliente externo, tanto faz. Você precisa de uma equipe para construir (ou sejamos realistas, herdar e depois reconstruir) os pipelines. Devem ser as mesmas pessoas (ou, para muitas organizações, pessoas) que implementam as ferramentas de observabilidade e acompanhamento e monitoram a qualidade de dados em seus quatro atributos.

E, é claro, as pessoas que criaram o pipeline devem ser as mesmas pessoas que recebem o temido alerta do PagerDuty quando um dashboard está inativo, não porque seja punitivo, mas porque é educacional. Quando têm a pele no jogo, as pessoas constroem de forma diferente. É um bom incentivo e permite uma melhor solução de problemas e uma resolução mais rápida.

Por último, mas não menos importante, essa equipe de operações de dados precisa de uma missão — uma que transcende simplesmente "mover os dados" do ponto A para o ponto B. E é por isso que a parte "operações" do título é tão importante.