Como dados, IA e automação podem transformar a empresa

Mulher lidera sua equipe por meio de estratégia em quadro branco

Inderpal Bhandari

IBM Global Chief Data Officer

Dinesh Nirmal

Espera-se que os líderes de dados de hoje façam as organizações funcionarem com mais eficiência, melhorem o valor dos negócios e promovam a inovação. Sua função expandiu-se de fornecer business intelligence para gerenciamento e garantir que dados de alta qualidade sejam acessíveis e úteis em toda a empresa. Em outras palavras, elas devem garantir que a estratégia de dados esteja alinhada à estratégia de negócios. Somente a partir dessa base os líderes de dados poderão promover uma cultura baseada em dados, em que toda a organização tenha poderes para aproveitar as tecnologias de automação e IA para melhorar o ROI. Essas áreas podem transformar a empresa, desde a economia de custos até o crescimento da receita e a abertura de novas oportunidades de negócios.

 

Construindo a base: arquitetura de dados

Coletar, organizar, gerenciar e armazenar dados é um desafio complexo. Uma arquitetura de dados adequada ao objetivo é a base de organizações eficazes baseadas em dados. Orientado por requisitos de negócios, estabelece como os dados fluem pelo ecossistema desde a coleta até o processamento e o consumo. Arquiteturas de dados modernas baseadas em nuvem são compatíveis com alta disponibilidade, escalabilidade e portabilidade; fluxos de trabalho inteligentes, análise de dados e integração em tempo real; e conexão com aplicação legada via APIs padrão. Sua escolha de arquitetura de dados pode ter um enorme impacto na receita e na eficiência da sua organização, e os custos de entender errado podem ser substanciais.

A arquitetura de dados correta pode permitir que as Organizações equilibrem custo e simplicidade e reduzam as despesas de armazenamento de dados, ao mesmo tempo em que facilitam o acesso a dados confiáveis por cientistas de dados e usuários corporativos. Ele pode ajudar a eliminar silos e integrar combinações complexas de sistemas e aplicações empresarial para aproveitar investimentos existentes e planejados. E para aumentar o retorno dos investimentos em IA e automação, as organizações devem considerar processos automatizados, metodologias e ferramentas que gerenciem o uso da IA por meio da governança de IA.

AI Academy

Torne-se um especialista em IA

Adquira conhecimento para priorizar os investimentos em IA que estimulam o crescimento dos negócios. Comece a usar hoje mesmo a nossa AI Academy sem custo e lidere o futuro da IA na sua organização.
Assista à série

Aproveitando a automação para atividades de LOB e TI

Você pode usar dados para digitalizar completamente sua organização com automação e IA. O desafio é reunir tudo e implementar em linhas de negócios e TI.

Para funções de linhas de negócios, aqui estão cinco recursos principais a serem considerados:

  1. Mineração de processos para identificar os melhores candidatos à automação e escalar suas iniciativas de automação antes da realização dos investimentos
  2. Automação robótica de processos (RPA) para automatizar tarefas manuais demoradas
  3. Um mecanismo de fluxo de trabalho para automatizar fluxos de trabalho digitais
  4. Gerenciamento de decisões operacionais para analisar, automatizar e controlar decisões de negócios baseadas em regras
  5. Gerenciamento de conteúdo para gerenciar o volume crescente de conteúdo empresarial necessário para administrar seus negócios e apoiar decisões
  6. Processamento de documentos para ler seus documentos, extrair dados, refinar e armazenar os dados para uso

Analisando a digitalização da TI, aqui estão três áreas de recursos para avaliação:

  1. Observabilidade empresarial para melhorar o monitoramento do desempenho das aplicações e acelerar pipelines de CI/CD
  2. Gerenciamento de recursos de aplicações para fornecer proativamente os recursos de computação, armazenamento e rede mais eficientes para as suas aplicações
  3. IA para identificar proativamente possíveis riscos ou sinais de alerta de interrupções em ambientes de TI

Ajude a aumentar o ROI em investimentos em dados, IA e automação, tornando a ética de dados e IA uma parte de sua cultura

Mas os processos e as pessoas não podem ser ignorados. Se você não integrar corretamente a IA em um processo importante de uma organização, pode não haver impacto real. Considere a possibilidade de integrar a IA nos processos de aquisição, marketing, vendas e finanças da cadeia de suprimentos, e adaptar os processos adequadamente. E como as pessoas executam os processos, aalfabetização de dados é fundamental para as organizações baseadas em dados, para que elas possam aproveite e desafiar os insights que um sistema de IA pode fornecer. Se os usuários de dados não concordarem ou entenderem como interpretar suas opções, eles talvez não sigam o processo. Isso pode ser um risco particularmente alto quando você considera as implicações que isso pode ter quando se trata de cultivar uma cultura de dados e ética de IA e cumprir as normas de privacidade de dados.

Construir uma organização baseada em dados é uma tarefa multifacetada que abrange TI, liderança e funções de linha de negócios. Mas os dividendos são inequívocos. Ele prepara o cenário para a automação e TI em toda a empresa. Ela pode proporcionar uma vantagem competitiva às organizações na capacidade de identificar rapidamente oportunidades de economia de custos e crescimento, e até mesmo liberar novos modelos de negócios.
