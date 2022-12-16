Como dados, IA e automação podem transformar a empresa

Coletar, organizar, gerenciar e armazenar dados é um desafio complexo. Uma arquitetura de dados adequada ao objetivo é a base de organizações eficazes baseadas em dados. Orientado por requisitos de negócios, estabelece como os dados fluem pelo ecossistema desde a coleta até o processamento e o consumo. Arquiteturas de dados modernas baseadas em nuvem são compatíveis com alta disponibilidade, escalabilidade e portabilidade; fluxos de trabalho inteligentes, análise de dados e integração em tempo real; e conexão com aplicação legada via APIs padrão. Sua escolha de arquitetura de dados pode ter um enorme impacto na receita e na eficiência da sua organização, e os custos de entender errado podem ser substanciais.

A arquitetura de dados correta pode permitir que as Organizações equilibrem custo e simplicidade e reduzam as despesas de armazenamento de dados, ao mesmo tempo em que facilitam o acesso a dados confiáveis por cientistas de dados e usuários corporativos. Ele pode ajudar a eliminar silos e integrar combinações complexas de sistemas e aplicações empresarial para aproveitar investimentos existentes e planejados. E para aumentar o retorno dos investimentos em IA e automação, as organizações devem considerar processos automatizados, metodologias e ferramentas que gerenciem o uso da IA por meio da governança de IA.

