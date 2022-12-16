Como dados, IA e automação podem transformar a empresa

Espera-se que os líderes de dados de hoje façam as organizações funcionarem com mais eficiência, melhorem o valor dos negócios e promovam a inovação. Sua função expandiu-se de fornecer business intelligence para gerenciamento e garantir que dados de alta qualidade sejam acessíveis e úteis em toda a empresa. Em outras palavras, elas devem garantir que a estratégia de dados esteja alinhada à estratégia de negócios. Somente a partir dessa base os líderes de dados poderão promover uma cultura baseada em dados, em que toda a organização tenha poderes para aproveitar as tecnologias de automação e IA para melhorar o ROI. Essas áreas podem transformar a empresa, desde a economia de custos até o crescimento da receita e a abertura de novas oportunidades de negócios.
Coletar, organizar, gerenciar e armazenar dados é um desafio complexo. Uma arquitetura de dados adequada ao objetivo é a base de organizações eficazes baseadas em dados. Orientado por requisitos de negócios, estabelece como os dados fluem pelo ecossistema desde a coleta até o processamento e o consumo. Arquiteturas de dados modernas baseadas em nuvem são compatíveis com alta disponibilidade, escalabilidade e portabilidade; fluxos de trabalho inteligentes, análise de dados e integração em tempo real; e conexão com aplicação legada via APIs padrão. Sua escolha de arquitetura de dados pode ter um enorme impacto na receita e na eficiência da sua organização, e os custos de entender errado podem ser substanciais.
A arquitetura de dados correta pode permitir que as Organizações equilibrem custo e simplicidade e reduzam as despesas de armazenamento de dados, ao mesmo tempo em que facilitam o acesso a dados confiáveis por cientistas de dados e usuários corporativos. Ele pode ajudar a eliminar silos e integrar combinações complexas de sistemas e aplicações empresarial para aproveitar investimentos existentes e planejados. E para aumentar o retorno dos investimentos em IA e automação, as organizações devem considerar processos automatizados, metodologias e ferramentas que gerenciem o uso da IA por meio da governança de IA.
Você pode usar dados para digitalizar completamente sua organização com automação e IA. O desafio é reunir tudo e implementar em linhas de negócios e TI.
Para funções de linhas de negócios, aqui estão cinco recursos principais a serem considerados:
Analisando a digitalização da TI, aqui estão três áreas de recursos para avaliação:
Mas os processos e as pessoas não podem ser ignorados. Se você não integrar corretamente a IA em um processo importante de uma organização, pode não haver impacto real. Considere a possibilidade de integrar a IA nos processos de aquisição, marketing, vendas e finanças da cadeia de suprimentos, e adaptar os processos adequadamente. E como as pessoas executam os processos, aalfabetização de dados é fundamental para as organizações baseadas em dados, para que elas possam aproveite e desafiar os insights que um sistema de IA pode fornecer. Se os usuários de dados não concordarem ou entenderem como interpretar suas opções, eles talvez não sigam o processo. Isso pode ser um risco particularmente alto quando você considera as implicações que isso pode ter quando se trata de cultivar uma cultura de dados e ética de IA e cumprir as normas de privacidade de dados.
Construir uma organização baseada em dados é uma tarefa multifacetada que abrange TI, liderança e funções de linha de negócios. Mas os dividendos são inequívocos. Ele prepara o cenário para a automação e TI em toda a empresa. Ela pode proporcionar uma vantagem competitiva às organizações na capacidade de identificar rapidamente oportunidades de economia de custos e crescimento, e até mesmo liberar novos modelos de negócios.
