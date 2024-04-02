A evolução de um diretor de segurança da informação: como a função mudou

Nos últimos anos, o papel do diretor de segurança da informação sofreu outra mudança significativa diante do aumento dos ataques cibernéticos e dos riscos crescentes de interrupção dos negócios, multas e danos à reputação. De acordo com o Relatório do diretor de segurança da informação da Splunk, 86% dos entrevistados afirmam que a função mudou tanto desde que se tornaram diretor de segurança da informação que é quase um trabalho diferente. A função deixou de ser principalmente técnica para se tornar mais de líder de negócios.

Em vez de implementar a cibersegurança, os diretores de segurança da informação agora se concentram em ajudar os líderes da organização a entender a importância da cibersegurança e a liderar o pensamento estratégico para a estratégia cibernética da organização. Os diretores de segurança da informação preenchem a lacuna entre a linguagem técnica que chega facilmente ao departamento de TI e a linguagem comercial da liderança sênior.

Essa mudança também causou uma remodelação da estrutura organizacional, com 47% dos diretores de segurança da informação agora se reportando diretamente ao CEO, de acordo com o relatório da Splunk. Ao ter o diretor de segurança da informação respondendo ao CEO em vez do CIO, a organização ilustra a importância da cibersegurança como prioridade fundamental. Além disso, os diretores de segurança da informação agora têm uma maior influência com um assento na mesa executiva e, muitas vezes, até mesmo no conselho de administração.