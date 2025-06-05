Uma das maiores barreiras para a produtividade dos funcionários é o desafio de trabalhar com várias ferramentas de back-end desconectadas. Os funcionários dependem de uma série de aplicações para realizar seu trabalho, mas cada uma tem seu próprio processo de login, interface e fluxo de trabalho. Essa falta de consistência cria atrito que retarda a produtividade e interrompe o foco.

Essa situação ressalta a necessidade de uma solução que crie processos de trabalho harmoniosos e que aumentem as métricas de negócios. A IA generativa e os assistentes de inteligência artificial, como os chatbots e os assistentes virtuais, tornaram-se ferramentas comuns para lidar com tarefas administrativas, responder perguntas e otimizar as interações com os clientes. No entanto, as empresas agora estão indo além de simples assistentes para sistemas mais avançados, como agentes de IA.

Atualmente, as empresas estão entrando em um macrocosmo de agentes, abrangendo domínios, plataformas e provedores, onde confiar em um único agente ou aplicação não é mais realista. Os agentes estão cada vez mais distribuídos entre aplicações específicas do domínio, plataformas de código aberto e ecossistemas de hiperescala. Essa crescente complexidade exige uma orquestração que não apenas conecte esses agentes, mas também permita que eles trabalhem juntos.

É aqui que a orquestração de vários agentes se torna essencial: alinhando agentes autônomos para trabalharem em conjunto, não em silos.

A orquestração de vários agentes permite que agentes, assistentes e diferentes fontes de dados colaborem. Essa abordagem pode ajudar a garantir que as tarefas sejam realizadas de forma eficiente por meio de uma única interface, eliminando a necessidade de vários pontos de acesso e verificações frequentes de autorização. Ao quebrar os silos que separam equipes e funções, ela aprimora o compartilhamento de conhecimento e acelera a tomada de decisão.