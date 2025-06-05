Uma das maiores barreiras para a produtividade dos funcionários é o desafio de trabalhar com várias ferramentas de back-end desconectadas. Os funcionários dependem de uma série de aplicações para realizar seu trabalho, mas cada uma tem seu próprio processo de login, interface e fluxo de trabalho. Essa falta de consistência cria atrito que retarda a produtividade e interrompe o foco.
Essa situação ressalta a necessidade de uma solução que crie processos de trabalho harmoniosos e que aumentem as métricas de negócios. A IA generativa e os assistentes de inteligência artificial, como os chatbots e os assistentes virtuais, tornaram-se ferramentas comuns para lidar com tarefas administrativas, responder perguntas e otimizar as interações com os clientes. No entanto, as empresas agora estão indo além de simples assistentes para sistemas mais avançados, como agentes de IA.
Atualmente, as empresas estão entrando em um macrocosmo de agentes, abrangendo domínios, plataformas e provedores, onde confiar em um único agente ou aplicação não é mais realista. Os agentes estão cada vez mais distribuídos entre aplicações específicas do domínio, plataformas de código aberto e ecossistemas de hiperescala. Essa crescente complexidade exige uma orquestração que não apenas conecte esses agentes, mas também permita que eles trabalhem juntos.
É aqui que a orquestração de vários agentes se torna essencial: alinhando agentes autônomos para trabalharem em conjunto, não em silos.
A orquestração de vários agentes permite que agentes, assistentes e diferentes fontes de dados colaborem. Essa abordagem pode ajudar a garantir que as tarefas sejam realizadas de forma eficiente por meio de uma única interface, eliminando a necessidade de vários pontos de acesso e verificações frequentes de autorização. Ao quebrar os silos que separam equipes e funções, ela aprimora o compartilhamento de conhecimento e acelera a tomada de decisão.
Imagine ter todas as suas ferramentas e aplicações integradas perfeitamente em uma única interface onde todas se comunicam entre si, simplificando a automação de tarefas e permitindo que as equipes executem processos complexos com eficiência. A orquestração multiagentes vai um passo além, permitindo que os agentes interajam e colaborem com os assistentes de IA, automações, fluxos de trabalho e fontes de dados que já existem.
Esse recurso exclusivo permite que os usuários façam solicitações para vários casos de uso por meio de uma única interface, que então atua e recupera informações das fontes mais relevantes.
Ao consolidar todos esses sistemas e recursos implementados anteriormente, as empresas podem otimizar operações, reduzir atrasos e minimizar erros, levando a tomadas de decisão mais rápidas e precisas.
A orquestração de vários agentes também é compatível com a implementação rápida, não exige programação e permite uma obtenção mais rápida do ROI. Em última análise, essa integração permite que as empresas operem de forma mais eficaz e alcancem seus objetivos com maior precisão.
Ao trabalhar com agentes de IA, é importante entender os dois principais tipos disponíveis atualmente: agentes personalizados e agentes criados previamente. Cada um serve a um propósito diferente e, nas seções a seguir, podemos explorar o que os diferencia e como escolher o certo para suas necessidades:
Agentes customizados são sistemas de IA especializados projetados para atender às necessidades e requisitos exclusivos de uma empresa. Esses agentes são adaptados para lidar com tarefas, fluxos de trabalho e casos de uso específicos que se alinham às operações da organização.
Ao se integrarem perfeitamente aos sistemas e ferramentas existentes, os agentes personalizados fornecem acesso otimizado a informações e dados. Eles melhoram a eficiência geral e apresentam soluções para problemas complexos. Os agentes personalizados operam de forma autônoma, reduzindo a necessidade de atualizações constantes e intervenções manuais, e podem aprender e se adaptar ao longo do tempo para melhorar seu desempenho.
Agentes criados previamente são sistemas projetados para fins específicos, casos de uso e necessidades de negócios. Esses agentes vêm com modelos prontos, nos quais os usuários podem adicionar seus conhecimentos e ferramentas para implementá-los rapidamente. Por exemplo, os agentes de vendas auxiliam as equipes de vendas criando materiais para relacionamentos bem-sucedidos com os clientes.
Em uma configuração de orquestração multiagente, os agentes personalizados colaboram com agentes pré-construídos para atingir objetivos comuns. Essa escalabilidade ajuda a garantir que, à medida que a organização cresce, a infraestrutura de IA permaneça robusta e capaz de atender às necessidades em evolução, impulsionando, em última análise, maior produtividade e melhores tomadas de decisão.
À medida que a complexidade e a diversidade dos sistemas agênticos continuam a crescer, também aumenta a necessidade de uma forma estruturada, escalável e escalonável para descobrir, implementar e orquestrar agentes, independentemente de sua stack de tecnologia subjacente. O watsonx Orchestrate Agent Catalog fornece um hub centralizado ondeas organizações podem descobrir todos os agentes pré-construídos disponíveis, tanto da IBM quanto de parceiros, facilitando a seleção e a Orquestração de fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades específicas.
Além do Agent Catalog, o Agent Connect é um programa estendido que permite que terceiros criem e contribuam com seus próprios agentes diretamente para o catálogo, expandindo continuamente os recursos
Veja a seguir as quatro principais características da orquestração de vários agentes no IBM watsonx Orchestrate:
- Abertura: Com uma abordagem não centrada em stacks, o watsonx Orchestrate permite que as empresas incorporem e orquestrem sem dificuldades agentes de IA em ambientes tecnológicos. Por exemplo, se uma empresa já tiver implementado agentes personalizados e criados previamente de outro ecossistema, esses sistemas poderão ser adaptados e integrados com facilidade.
Essa adaptabilidade significa que as empresas podem usar os sistemas e ferramentas existentes sem a necessidade de substituições no atacado, minimizando a interrupção e maximizando o retorno sobre o investimento. Ao adotar a IA generativa, as empresas podem otimizar fluxos de trabalho complexos e impulsionar o crescimento.
- Adaptabilidade híbrida: em ambientes de nuvem multifacetados, incluindo configurações abertas, privadas e híbridas, a capacidade de construir soluções adaptáveis se torna fundamental. O watsonx Orchestrate ajuda a garantir que sua IA agêntica possa compreender e assimilar perfeitamente dados de qualquer fonte. Essa compreensão abrangente é crucial para gerar insights precisos e confiáveis.
- Flexibilidade: o watsonx Orchestrate dá às empresas a liberdade de selecionar sua estratégia, selecionando integrações de aplicativos de fornecedores da IBM e de terceiros. Essa abordagem personalizada permite que as organizações alinhem estreitamente seu ecossistema de tecnologia com suas necessidades e objetivos específicos, promovendo uma solução personalizada que impulsiona sua jornada de negócios única adiante.
- Implementação com pouco código: o watsonx Orchestrate oferece um modelo de implementação com pouco código, permitindo uma implementação rápida com necessidade de conhecimento técnico mínimo. Agentes e modelos criados previamente agilizam o processo de configuração, entregando resultados tangíveis com rapidez.
Em última análise, o verdadeiro valor da IA agêntica está nos mercados abertos e é plenamente percebido por meio da orquestração. Com as organizações dependendo cada vez mais de fluxos de trabalho complexos e sistemas interconectados, a capacidade de coordenar vários agentes de IA se torna uma vantagem estratégica. A orquestração de vários agentes capacita as equipes a automatizar não apenas tarefas, mas processos inteiros, reunindo agentes personalizados e criados previamente que colaboram, se adaptam e se expandem em sincronia com as necessidades de negócios em constante evolução.
