Até 2028, a International Data Corporation (IDC) prevê que o cenário de aplicações se tornará mais complexo. Essa complexidade virá de muitos aspectos: crescimento descontrolado, diversidade de tecnologias, adoção descentralizada, departamentos isolados e sistemas redundantes. Essa situação apresenta um desafio crítico para os líderes empresariais e de TI: como podemos aproveitar o potencial da inovação de novas aplicações sem sucumbir a uma proliferação incontrolável de sistemas desconectados?
A jornada rumo à nuvem híbrida, ambientes multinuvem e integração da IA depende de dois fatores: o fluxo contínuo de dados e a interação eficiente de diversos aplicativos. No entanto, a realidade atual de muitas organizações está longe desse ideal.
Décadas de integração ponto a ponto, soluções isoladas e pontuais criaram o caos da conectividade: uma teia complexa de conexões personalizadas que são frágeis, difíceis de manter e caras para evoluir.
Esse cenário fragmentado gera ilhas de automação, dificulta a agilidade e aumenta os custos operacionais, atuando efetivamente como um obstáculo à inovação. Muitas organizações são prejudicadas por sistemas monolíticos que não têm a interoperabilidade necessária para prosperar.
A solução está na adoção de uma mudança fundamental no pensamento arquitetônico: a migração para sistemas componíveis, impulsionada pela implementação estratégica de uma plataforma de integração híbrida como serviço (iPaaS).
Uma arquitetura de TI componível é construída a partir de componentes modulares e reutilizáveis que facilitam a montagem e a alteração. Por ter sido projetado para evolução contínua, este sistema é flexível o suficiente para se adaptar às necessidades de negócios em rápida evolução e ágil o bastante para responder às disrupções do mercado.
As arquiteturas componíveis permitem que as organizações montem e remontem recursos de negócios como blocos de construção, promovendo um nível de reutilização e adaptabilidade até então inatingível.
Com a arquitetura componível, três perfis principais surgem:
• Criadores e fornecedores: desenvolvedores e profissionais de TI projetam, constroem e exibem os blocos de construção fundamentais (as interfaces de programação de aplicativos (APIs), eventos e microsserviços) usando estúdios de desenvolvimento iPaaS.
• Curadores: Arquitetos e profissionais de TI experientes definem, governam e mantêm um catálogo de ativos reutilizáveis. Eles podem garantir a descoberta, a segurança e a conformidade de APIs, eventos e microsserviços usando um catálogo ou um marketplace iPaaS.
• Composers: tecnólogos de negócios (especialistas em linha de negócios, analistas de negócios, cientistas de dados e especialistas de domínio) entendem as necessidades específicas e os processos dentro de suas áreas. Eles usam ferramentas intuitivas, muitas vezes de pouco código ou no-code, para montar recursos de negócios em novas aplicações que usam fluxos de trabalho iPaaS.
Tornar a componibilidade uma realidade exige um esforço consciente e estratégico. Enquanto as tecnologias subjacentes evoluem, os princípios fundamentais da Service-Oriented Architecture (SOA) permanecem altamente relevantes até hoje. Esses princípios incluem contratos padronizados, baixo acoplamento e abstração. Eles também ajudam a garantir que os componentes de software de arquiteturas componíveis possam interagir sem dificuldades, sem criar dependências frágeis.
Para construir uma arquitetura verdadeiramente componível, as organizações precisam de três elementos-chave, todos facilitados por uma iPaaS híbrida moderna:
• Ativos componíveis: esses ativos são os blocos de construção reutilizáveis (APIs, eventos e microsserviços) criados e mantidos por desenvolvedores e profissionais de TI que usam o estúdio de desenvolvimento iPaaS. Eles se concentram no aspecto do design.
• Catálogo componível: um catálogo ou marketplace ativo bem organizado e de fácil acesso é fundamental. Arquitetos e curadores utilizam as funções de catálogo do iPaaS para ajudar a garantir a descoberta, aplicar políticas de governança e gerenciar o ciclo de vida de componentes componíveis. Esse processo se concentra na descoberta e na governança.
• Composição: é aqui que a mágica acontece. Os tecnólogos de negócios, capacitados pelos recursos de orquestração de fluxo de trabalho do iPaaS, podem arrastar e soltar recursos pré-construídos para uma paleta de no-code ou de pouco código para construir processos e aplicações de negócios em várias etapas. Podem orquestrar cargas de trabalho complexas sem precisar de conhecimento técnico profundo das APIs, eventos ou microsserviços subjacentes.
Um facilitador crítico da composição é a event-driven architecture (EDA). Nas empresas modernas, momentos comerciais importantes ocorrem constantemente: um pedido de compra é recebido, uma remessa é despachada, um novo cliente se cadastra. Esses eventos estão se tornando parte essencial do vocabulário de negócios.
A EDA permite que as empresas reajam rápido a esses eventos de forma imediata, acionando respostas e mudanças instantâneas de back-end. Ao gerenciar um grande volume desses eventos em várias funções, as organizações podem alcançar novos níveis de eficiência e capacidade de resposta.
O caminho a ser adotado está em uma arquitetura componível baseada nesses componentes reutilizáveis: APIs, eventos e microsserviços. Esses elementos são os blocos de construção fundamentais que os tecnólogos de negócios podem usar para fazer protótipos, testar e implementar de forma rápida novos sistemas e recursos.
Imagine, poder construir um novo portal de atendimento ao cliente integrando APIs pré-criadas para perfis de clientes, histórico de pedidos e emissão de chamados de suporte. Essa agilidade não se limita a um único setor; os princípios da componibilidade são amplamente aplicáveis em diversos setores. Muitos casos de uso destacam a versatilidade dessa abordagem.
Existe um imenso potencial para um cenário de integração onde a IA atua como um orquestrador inteligente em cada etapa, remodelando fundamentalmente a forma como os sistemas se conectam e se comunicam.
Não se trata de colocar a IA nos processos existentes, mas sim de incorporá-la à própria estrutura da integração, liberando novos níveis de produtividade tanto para especialistas técnicos quanto para usuários corporativos.
Ao adotar essa abordagem orientada por IA, as organizações podem preparar o caminho para futuros avanços em IA, estabelecendo uma base sólida para interações sofisticadas e automação inteligente.
Considere as possibilidades da IA construir integrações de forma autônoma a partir de diversas fontes, capacitando usuários de todos os níveis de habilidade técnica a construir, testar, implementar e monitorar conexões complexas com muita facilidade.
Imagine um agente de IA assumindo o controle da gestão de API, descobrindo de forma inteligente as interfaces existentes, gerando especificações e o código subjacente a partir de descrições em linguagem natural – ajudando a garantir a conformidade com as políticas de governança e até mesmo criando e executando testes automaticamente para assegurar a qualidade da API.
Com uma aplicação holística de IA à integração e um ponto de controle unificado para o gerenciamento de serviços de IA, as organizações podem acelerar sua preparação para um futuro impulsionado por IA, transformando a conectividade em um motor dinâmico e inteligente para inovação e eficiência.
Serviços bancários: no competitivo setor de serviços financeiros, a rápida integração de clientes é fundamental. Um banco com uma arquitetura modular pode criar experiências de integração perfeitas, orquestrando serviços reutilizáveis de gerenciamento de contas, APIs de verificação de identidade e verificações de conformidade, ajudando a reduzir significativamente o time to value necessário para novos clientes.
Logística: a capacidade de entregar mercadorias com agilidade e a custos mais baixos é uma busca constante na logística. Um processo de fulfillment componível, construído a partir de serviços modulares para processamento de pedidos, gestão de armazém e expedição, que permite às organizações se adaptarem de forma rápida a interrupções, otimizar rotas e, por fim, melhorar a experiência de envio. Esse processo geralmente envolve a integração de diversas interfaces e formatos para troca de dados.
Assistência médica: oferecer atendimento hiperpersonalizado exige uma visão holística dos dados do paciente. Uma arquitetura componível permite a integração de dados de fontes díspares, incluindo dispositivos vestíveis. Essa arquitetura permite que os prestadores de serviços de saúde criem aplicações de monitoramento de pacientes em tempo real e gerenciem proativamente os resultados de integridade, criando uma melhor experiência digital e agilizando o gerenciamento de conteúdo.
A arquitetura componível capacita as organizações a construir seus aplicativos de última geração usando APIs, eventos e microsserviços testados e confiáveis, tudo dentro de um ambiente de serviço autossuficiente. Uma composição simples pode envolver arrastar uma API de autenticação de clientes, uma API de inventário de produtos e uma API de processamento de pagamentos para uma tela e conectá-las para criar um novo aplicativo de comércio eletrônico.
A complexidade pode ser aumentada gradualmente com base em requisitos comerciais específicos, tudo orquestrado por tecnólogos de negócios que entendem o resultado desejado sem a necessidade de se aprofundar nas complexidades técnicas. A escalabilidade desses sistemas modulares é uma vantagem fundamental, permitindo que as empresas lidem com o aumento da carga de trabalho sob demanda.
Em última análise, a capacidade de composição permite a democratização do desenvolvimento de aplicações, mantendo a governança essencial. Isso leva a uma maior produtividade em toda a organização, permitindo que tanto os profissionais de TI quanto os usuários corporativos contribuam para a construção e evolução dos recursos digitais da empresa.
A promessa é clara: desenvolver em qualquer lugar, implementar em qualquer lugar e se adaptar a qualquer coisa. Como as organizações dependem cada vez mais de stacks complexos de tecnologia, a interoperabilidade e a flexibilidade de uma infraestrutura componível se tornam primordiais. O futuro de uma empresa ágil, resiliente e inovadora é inegavelmente componível.
