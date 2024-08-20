IA generativa: seu novo parceiro criativo?

À medida que a inteligência artificial continua remodelando os setores, seu impacto na criatividade tem sido um tema de intenso debate. Será que as máquinas podem realmente ser criativas? Ou simplesmente imitarão a engenhosidade humana? Um novo estudo publicado na Nature Human Behavior lança luz sobre essa questão, sugerindo que a IA generativa pode ser mais uma colaboradora criativa do que uma substituta.

Pesquisadores testaram o ChatGPT, o popular chatbot de IA, colocando-o frente a frente com pesquisas no Google e o raciocínio humano sem auxílio. O resultado? Os grandes modelos de linguagem (LLMs) ficaram em primeiro lugar, ajudando as pessoas a gerar ideias mais criativas em uma série de tarefas.

Em um experimento, os participantes foram desafiados a projetar um novo brinquedos usando itens do dia a dia, como clipes de papel e garrafas de água. As ideias do grupo com auxílio do LLM brilharam, sendo consideradas 10% mais criativas pelos jurados do que as ideias daqueles que utilizaram o Google.

Mas eis a surpresa: o ChatGPT se saiu muito bem até mesmo em tarefas que se pensava ser necessário um toque humano. Ao serem solicitadas a reaproveitar itens de valor sentimental, as respostas com auxílio de IA ainda obtiveram pontuações mais altas na escala de criatividade.