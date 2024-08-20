IA generativa: seu novo parceiro criativo?

À medida que a inteligência artificial continua remodelando os setores, seu impacto na criatividade tem sido um tema de intenso debate. Será que as máquinas podem realmente ser criativas? Ou simplesmente imitarão a engenhosidade humana? Um novo estudo publicado na Nature Human Behavior lança luz sobre essa questão, sugerindo que a IA generativa pode ser mais uma colaboradora criativa do que uma substituta.
Pesquisadores testaram o ChatGPT, o popular chatbot de IA, colocando-o frente a frente com pesquisas no Google e o raciocínio humano sem auxílio. O resultado? Os grandes modelos de linguagem (LLMs) ficaram em primeiro lugar, ajudando as pessoas a gerar ideias mais criativas em uma série de tarefas.
Em um experimento, os participantes foram desafiados a projetar um novo brinquedos usando itens do dia a dia, como clipes de papel e garrafas de água. As ideias do grupo com auxílio do LLM brilharam, sendo consideradas 10% mais criativas pelos jurados do que as ideias daqueles que utilizaram o Google.
Mas eis a surpresa: o ChatGPT se saiu muito bem até mesmo em tarefas que se pensava ser necessário um toque humano. Ao serem solicitadas a reaproveitar itens de valor sentimental, as respostas com auxílio de IA ainda obtiveram pontuações mais altas na escala de criatividade.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Nem todo mundo está pronto para coroar o ChatGPT como o novo rei da criatividade. Jacob Murel, Senior Technical Content Creator da IBM e ex-instrutor de redação, oferece uma perspectiva realista: "Não acho que algum dia ele substituirá os humanos", argumenta Murel. “Ele só pode produzir o que está em seus dados de treinamento, portanto, não pode criar uma ideia verdadeiramente original.”
Sabrina Habib, professora associada e coordenadora do curso de Comunicação Visual da Universidade da Carolina do Sul, compartilha uma perspectiva mais sutil. "Eu faço pesquisa sobre como a tecnologia afeta a criatividade e aprendi que, embora ferramentas de IA como o ChatGPT possam aprimorar ideias, elas também podem dificultar o processo criativo humano", explica Habib. Ela enfatiza a importância da primeira geração de ideias humanas: "Quando geramos ideias sem tecnologia, nos envolvemos em pensamento crítico e imaginação, que são fundamentais para o crescimento pessoal e inovação."
A pesquisa de Habib sugere uma abordagem equilibrada para a criatividade assistida por IA. "Minha sugestão é sempre fazer um brainstorming sem tecnologia primeiro, para depois incluir a IA no processo", ela aconselha. Esse método preserva os benefícios da intuição humana e, ao mesmo tempo, aproveita os pontos fortes da IA.
A possível remodelação dos setores criativos é uma preocupação para Habib. "Penso que muitas funções criativas mudarão para selecionar e melhorar o conteúdo gerado por IA, aumentando a eficiência e a velocidade, mas também levantando questões de autoria", observa ela. Essa mudança pode ter implicações de longo prazo para vários setores.
Murel vê potencial na IA como uma ferramenta de inspiração e criatividade. Seus alunos descobriram que os LLMs eram úteis de maneiras inesperadas: "Eles davam prompts ao chatbot , e isso os ajudava a pensar sobre sua leitura e escrita de uma nova maneira", explica ele.
Então, qual é o segredo do sucesso do ChatGPT? O estudo sugere que ele é excelente em misturar e combinar diversos conceitos em respostas coerentes e articuladas. Pense nisso como um liquidificador de ideias de alta velocidade capaz de fazer conexões que podem levar muito mais tempo para serem descobertas pelos humanos.
Mas não aposente sua criatividade ainda. Murel aconselha o uso da IA como um trampolim, não como uma muleta. “Use para ajudar a debater ideias”, sugere ele. “Faça com que ele escreva um primeiro rascunho e, em seguida, edite e reescreva o que ele diz, porque ele vai entregar uma prosa mediana.”
Habib alerta sobre possíveis armadilhas na dependência excessiva da IA. "Uma das consequências será a produção de ideias homogêneas, como meus colegas e eu encontramos em um de nossos estudos", ela adverte. "A confiança será um problema, pois a IA nem sempre faz escolhas éticas e muitas vezes carece de contexto e cuidado."
Para as empresas, a IA pode significar novas maneiras de estimular a inovação e otimizar o desenvolvimento de produtos. A IA pode ajudar as equipes a gerar e avaliar com agilidade uma ampla gama de ideias, permitindo que os criadores humanos concentrem sua energia em refinar e implementar os conceitos mais promissores.
No entanto, Habib enfatiza o valor duradouro da criatividade humana: "a criatividade humana é vital para a relevância cultural e perspectivas únicas, que sempre foram fundamentais para impulsionar a inovação e continuará sendo essencial ao longo do tempo."
Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.