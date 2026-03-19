Modelo de maturidade da IBM para adoção da IA generativa

Fluxograma com várias formas e símbolos, incluindo um balão de diálogo azul, um ponto de interrogação e uma marca de seleção
Visão geral

Em 2020 (com novas atualizações em 2021), a IBM lançou o framework de maturidade de IA para aplicações empresariais com sete dimensões.

Com o advento da IA generativa, alinhamos a arquitetura da IA generativa da IBM com um "modelo de maturidade da IBM para adoção da IA generativa":

Fase

Características

Recomendações

1
  • Consuma modelos genéricos
  • Abordagem imprevisível e reativa
  • Esforços localizados
  • Compreensão limitada
  • Desenvolva a consciência básica
  • Inicie projetos-piloto

2
  • Modelos adequados à finalidade no ambiente primário da IA generativa
  • Processos inconsistentes
  • Documentação inicial
  • Reconhecimento das necessidades de qualidade de dados
  • Estabeleça uma estratégia centralizada
  • Treinamento básico
  • Avalie padrões de dados

3
  • Aproveite dados de toda a empresa no ambiente da IA generativa.
  • Normas para toda a organização
  • Governança estabelecida
  • Foco na ética
  • Melhore a colaboração
  • Enfrente os desafios da IA generativa
  • Mecanismos de feedback contínuo

4
  • Execute e infira modelos de IA para escalar computação/custos
  • Rastreamento ativo de métricas
  • Avaliação quantitativa
  • Tomada de decisão acionada por dados
  • Análise de dados avançada
  • Vincule-se aos objetivos de negócios
  • Gerenciamento robusto de riscos

5
  • Construa e use modelos em vários ambientes de forma segura e com custos ideais
  • Refinamento contínuo
  • Ciclos de feedback estabelecidos
  • Abordagem proativa
  • Promova a inovação
  • Fale com especialistas
  • Avalie a estrutura de governança
Recursos de IA generativa mapeados para o modelo de recursos

Veja como o modelo de recursos de arquitetura de IA generativa da IBM mapeia para esse modelo de maturidade:

Fase

Recursos de IA generativa

Maturidade da governança

1
  • Recursos de IA generativa: noções básicas de hardware e plataforma.
  • Gerenciamento básico de dados: armazenamento e gerenciamento de dados iniciais.

Sem governança do ciclo de vida da IA

2
  • Central de modelos: recursos básicos de importação de modelos e importação de dados.
  • Recursos de suporte: operações básicas de TI para IA generativa.
  • Etapas iniciais do desenvolvimento de aplicações de IA generativa: início do ajuste dos modelos de base.

Algumas políticas de IA disponíveis para orientar o ciclo de vida da IA

3
  • Hospedagem de modelos: implementação de modelos como serviços de API e gerenciamento de políticas de acesso a modelos.
  • Personalização de modelos: introdução ao ajuste e treinamento de modelos para necessidades específicas.
  • Ajuste de IA generativa: personalização básica usando engenharia de prompts e ajuste fino de modelos.

Conjunto comum de métricas para governar o ciclo de vida da IA

4
  • Governança de modelos: lidar com riscos como introdução de vieses, cumprimento regulatório e de conformidade.
  • Monitoramento de modelos: recursos de monitoramento em tempo real, incluindo detecção de viés e detecção de HAP.
  • Recursos de aplicações de IA generativa: incorporação de funcionalidades avançadas, como orquestração e detecção de intenção.

Validação e monitoramento automatizados

5
  • Personalização avançada de modelos: emprego de plataformas de nuvem para necessidades dinâmicas.
  • Monitoramento e segurança de prompts: garantir que os modelos estejam protegidos contra ameaças avançadas.
  • Ajuste avançado da IA generativa: personalização completa dos modelos para jargões e processos específicos da empresa.
  • Desenvolvimento avançado de aplicações de IA generativa: desenvolvimento completo de aplicações de IA generativa e criação potencial de modelos a partir do zero.

Governança do ciclo de vida de IA totalmente automatizada
Recursos Um modelo de maturidade de TI IBM - Framework de maturidade de IA para aplicações empresariais Adoção da nuvem e avaliação da transformação Avaliação de integração moderna da IBM
Próximas etapas

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Colaboradores

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Atualizado em: 5 de dezembro de 2023