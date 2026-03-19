Em 2020 (com novas atualizações em 2021), a IBM lançou o framework de maturidade de IA para aplicações empresariais com sete dimensões.
Com o advento da IA generativa, alinhamos a arquitetura da IA generativa da IBM com um "modelo de maturidade da IBM para adoção da IA generativa":
Fase
Características
Recomendações
1
2
3
4
5
Veja como o modelo de recursos de arquitetura de IA generativa da IBM mapeia para esse modelo de maturidade:
Fase
Recursos de IA generativa
Maturidade da governança
1
Sem governança do ciclo de vida da IA
2
Algumas políticas de IA disponíveis para orientar o ciclo de vida da IA
3
Conjunto comum de métricas para governar o ciclo de vida da IA
4
Validação e monitoramento automatizados
5
Governança do ciclo de vida de IA totalmente automatizada