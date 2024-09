Os serviços de avaliação e estratégia de segurança na nuvem mapeiam suas políticas de segurança e regulatórias para controles e operações na nuvem e avaliam sua postura de segurança na nuvem, focando na adoção segura da AWS ou de um ambiente de nuvem híbrida.Trabalhamos com você para moldar sua estratégia para um modelo operacional de nuvem híbrida maduro, com base em estruturas do setor: perspectiva de segurança do AWS Cloud Adoption Framework (CAF) e Security Alliance Cloud Controls Matrix (CCM).