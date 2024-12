Com a evolução acelerada do cenário digital atual, as empresas estão investindo na adoção da nuvem para fomentar inovação e crescimento. No entanto, essa jornada apresenta desafios próprios, como garantir a segurança e a conformidade na nuvem, lidar com baixa visibilidade, processos com uso intensivo de recursos, experiência limitada e regulamentações complexas, que acabam levando a configurações incorretas e divergências de políticas. Esses desafios dificultam a adoção da nuvem e expõem as organizações a riscos de violações de segurança e penalidades por não conformidade.

É por isso que a IBM e a AWS desenvolveram o Autonomous Security for Cloud (ASC), solução da IBM que revoluciona a forma como as empresas abordam a adoção da nuvem. Integrando a tecnologia de IA avançada do AWS Bedrock, a solução automatiza e simplifica as tarefas de segurança e conformidade, abordando configurações incorretas e desvios de políticas. Nossa solução é um divisor de águas que permite às empresas acelerar sua jornada de adoção da nuvem com confiança.Com o Autonomous Security for Cloud, você garante um padrão mais elevado de segurança desde o início, reduzindo consideravelmente o esforço manual e o tempo que antes eram necessários para garantir a conformidade. Você receberá uma ampla gama de benefícios, incluindo implementação automática, monitoramento constante, supervisão de conformidade orientada por IA e detecção de desvios com remediação autônoma. Isso gera menor risco de violações, custos operacionais reduzidos e implementação de recursos na nuvem mais rápida e simplificada.

Não fique para trás. Acelere sua adoção da nuvem com confiança utilizando a Autonomous Security for Cloud.