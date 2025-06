Armazenamento para virtualização de servidores e desktop

Utilize a agilidade da nuvem para maximizar o valor dos seus dados, da edge à nuvem. Com nuvem híbrida e arquitetura de dados nativa da nuvem, você pode facilmente alimentar todas as suas aplicações, agilizar a administração de dados e reduzir os silos e a complexidade para otimizar seu data center. É possível ter até mesmo funcionalidade baseada em host como serviço.

Independentemente de onde reside sua infraestrutura de armazenamento, você pode gerenciar todos os seus dispositivos de armazenamento com as mesmas ferramentas, sistemas operacionais e interfaces que você usaria se fizesse isso no local. Isso é possível por meio de ambientes virtuais construídos com o IBM® Spectrum Virtualize, o software por trás do IBM® FlashSystem.