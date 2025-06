As organizações hoje estão reestruturando suas operações de TI para adotar inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e análises avançadas. Mas enfrentam desafios com dados e cargas de trabalho espalhadas pelo mundo, com o tempo crescente necessário para as cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA, e com o custo e escassez de recursos, especialmente unidades de processamento gráfico (GPUs).

Para enfrentar esses desafios, o IBM Storage Scale fornece armazenamento definido por software para arquivos e objetos, tanto para dados estruturados quanto não estruturados, e o IBM Storage Scale System é uma implementação de hardware do software Storage Scale otimizado para as cargas de trabalho de IA mais exigentes, computação de alto desempenho, análises e nuvem híbrida.

Para liberar todo o potencial da IA e garantir que GPUs rápidas não fiquem sem recursos devido a E/S lenta, o Storage Scale System 6000 suporta o protocolo NVIDIA GPUDirect Storage, que permite um caminho direto de dados entre a memória GPU e o armazenamento local ou remoto, como NVMe ou NVMe over Fabric (NVMe-oF). Essa arquitetura GPUDirect remove a CPU do servidor host e a DRAM do caminho dos dados, tornando o caminho de E/S entre o armazenamento e a GPU mais curto e rápido.