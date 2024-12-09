Para promover o crescimento sustentável dos negócios, você precisa de uma plataforma de gerenciamento de pedidos que possa oferecer resultados de negócios específicos, ao mesmo tempo em que oferece aos compradores experiências de comércio modernas. Aumente a satisfação dos clientes e dos funcionários ao fornecer tempos confiáveis de entrega de pedidos, além de acesso ao histórico completo de pedidos de um cliente a representantes de atendimento, com tecnologia de ponta e recursos avançados de pesquisa de dados. O IBM Order Management System é uma solução de última geração desenvolvida especificamente para o crescimento e a liberdade de opção de implementação.
Nossa solução é editável e adaptável a qualquer modelo de implementação, provedor de cloud ou modelo de consumo de tecnologia. Comece por nossos componentes pré-construídos ou utilize o Order Hub, nossa nova interface com o usuário (IU) e estrutura de gerenciamento de usuários para customizar a sua IU usando pouca ou nenhuma programação.
Possibilidade de composição com aplicativos internos e externos para utilizar o melhor da inovação, onde quer que ela exista na empresa.
Arquitetura de serviços de negócios com uma biblioteca cada vez maior de serviços pré-construídos e liderados por parceiros para criar novas experiências físicas e digitais para seus clientes.
Esteja pronto para o amanhã ao implementar em qualquer lugar, independentemente do provedor de cloud ou modelo de licenciamento. Reduza seu custo total de propriedade enquanto suporta o crescimento de seus negócios com desempenho, escalabilidade e segurança líderes do setor.
Oferece suporte aos usuários de negócios com uma solução totalmente customizável que permite que todos os usuários, incluindo usuários com deficiências, trabalhem da maneira que desejarem.
A IA aprende ao longo do tempo com feedback bidirecional e oferece transparência sobre a lógica e as decisões.
Esclareça o impacto ambiental para possibilitar escolhas mais sustentáveis para seus consumidores e atenda a metas de ESG.
Reaja com rapidez e confiança para minimizar as interrupções e criar cadeias de suprimentos resilientes e sustentáveis.
Possibilite troca de dados e automação de fluxo de trabalho confiáveis para todos com a tecnologia de registro distribuído e blockchain.
Conheça qual configuração do IBM Order Management System (OMS) funciona melhor para seus negócios.