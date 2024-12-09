Para promover o crescimento sustentável dos negócios, você precisa de uma plataforma de gerenciamento de pedidos que possa oferecer resultados de negócios específicos, ao mesmo tempo em que oferece aos compradores experiências de comércio modernas. Aumente a satisfação dos clientes e dos funcionários ao fornecer tempos confiáveis de entrega de pedidos, além de acesso ao histórico completo de pedidos de um cliente a representantes de atendimento, com tecnologia de ponta e recursos avançados de pesquisa de dados. O IBM Order Management System é uma solução de última geração desenvolvida especificamente para o crescimento e a liberdade de opção de implementação.

Nossa solução é editável e adaptável a qualquer modelo de implementação, provedor de cloud ou modelo de consumo de tecnologia. Comece por nossos componentes pré-construídos ou utilize o Order Hub, nossa nova interface com o usuário (IU) e estrutura de gerenciamento de usuários para customizar a sua IU usando pouca ou nenhuma programação.