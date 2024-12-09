Order Management System

O IBM Order Management System (OMS) é um conjunto de aplicativos inteligente e intuitivo que pode crescer de acordo com as suas necessidades de negócios
Leia sobre o futuro das soluções de gerenciamento de pedidos
Comércio inteligente, escalável e integrado

Para promover o crescimento sustentável dos negócios, você precisa de uma plataforma de gerenciamento de pedidos que possa oferecer resultados de negócios específicos, ao mesmo tempo em que oferece aos compradores experiências de comércio modernas. Aumente a satisfação dos clientes e dos funcionários ao fornecer tempos confiáveis de entrega de pedidos, além de acesso ao histórico completo de pedidos de um cliente a representantes de atendimento, com tecnologia de ponta e recursos avançados de pesquisa de dados. O IBM Order Management System é uma solução de última geração desenvolvida especificamente para o crescimento e a liberdade de opção de implementação.

Nossa solução é editável e adaptável a qualquer modelo de implementação, provedor de cloud ou modelo de consumo de tecnologia. Comece por nossos componentes pré-construídos ou utilize o Order Hub, nossa nova interface com o usuário (IU) e estrutura de gerenciamento de usuários para customizar a sua IU usando pouca ou nenhuma programação.
Benefícios
Plug-and-play acelerado

Possibilidade de composição com aplicativos internos e externos para utilizar o melhor da inovação, onde quer que ela exista na empresa.
Inove e ajuste a escala rapidamente

Arquitetura de serviços de negócios com uma biblioteca cada vez maior de serviços pré-construídos e liderados por parceiros para criar novas experiências físicas e digitais para seus clientes.
Desempenho líder do setor

Esteja pronto para o amanhã ao implementar em qualquer lugar, independentemente do provedor de cloud ou modelo de licenciamento. Reduza seu custo total de propriedade enquanto suporta o crescimento de seus negócios com desempenho, escalabilidade e segurança líderes do setor.
Experiência de IU com pouca ou nenhuma programação

Oferece suporte aos usuários de negócios com uma solução totalmente customizável que permite que todos os usuários, incluindo usuários com deficiências, trabalhem da maneira que desejarem.
IA transparente para impulsionar ações confiáveis

A IA aprende ao longo do tempo com feedback bidirecional e oferece transparência sobre a lógica e as decisões.
Operacionalize compras sustentáveis

Esclareça o impacto ambiental para possibilitar escolhas mais sustentáveis para seus consumidores e atenda a metas de ESG.

 
Produtos
IBM Sterling Order Management
Entregue o pedido perfeito com uma plataforma omnichannel completa de atendimento de pedidos, desenvolvida para sustentabilidade.
IBM Sterling Intelligent Promising
Ofereça uma experiência omnichannel dinâmica e eficiente que melhora as taxas de conversão do varejo, reduz o abandono de carrinhos de compras e impulsiona as vendas.
IBM Sterling Configure, Price, Quote
Transforme e automatize a configuração, a precificação e a cotação de produtos e serviços complexos.
Recursos O mercado de gerenciamento de pedidos
Este estudo do IHL Executive Advisory Program Research mostra as principais tendências e impulsionadores no mercado de software de gerenciamento de pedidos. Veja por que o IBM Sterling OMS é o líder de mercado.
O que é gerenciamento de pedidos?
O rastreamento de pedidos, desde a concepção ao atendimento e ao gerenciamento de pessoas, processos e dados conectados ao pedido à medida que se movimenta em seu ciclo de vida.
Soluções relacionadas
Crie cadeias de suprimentos mais inteligentes com IA e blockchain

Reaja com rapidez e confiança para minimizar as interrupções e criar cadeias de suprimentos resilientes e sustentáveis.

 Saiba mais
IBM Blockchain

Possibilite troca de dados e automação de fluxo de trabalho confiáveis para todos com a tecnologia de registro distribuído e blockchain.

 Saiba mais
Próximos passos

Conheça qual configuração do IBM Order Management System (OMS) funciona melhor para seus negócios.

 Conheça o IBM Partner Showcase