Escolha as soluções certas de observabilidade impulsionadas por IA para gerenciar proativamente e de forma preditiva a TI e as aplicações
Até 2028, quase um bilhão de aplicações nativas da nuvem serão criadas — abrangendo múltiplas nuvens e milhares de ativos físicos1. Se seu ambiente de TI parece complexo agora, o surgimento da IA generativa (IA gen) simplesmente ampliará essa complexidade.
As soluções de observabilidade da IBM fornecem os insights em tempo real de que você precisa para se manter à frente. A visibilidade de ponta a ponta em aplicações e redes ajuda suas equipes a realizar a abordagem "shift left", detectar problemas mais rápido e resolvê-los antes que afetem os usuários. Nosso guia ajuda você a identificar as soluções mais adequadas para suas necessidades, capacitando você a apoiar operações resilientes e escaláveis.
de redução no tempo de detecção e resolução de problemas e detecção 50% mais rápida de anomalias com o IBM Instana.
economizados em custos de computação em data centers automatizando mais de 2.000l ações de recursos com o IBM Turbonomic.
mais rapidez na mitigação de vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) alcançada com o IBM Concert.