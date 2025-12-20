Um guia para soluções de observabilidade da IBM

Escolha as soluções certas de observabilidade impulsionadas por IA para gerenciar proativamente e de forma preditiva a TI e as aplicações

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A IBM foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para plataformas de observabilidade
Saiba por que a IBM é reconhecida pela Instana, uma plataforma de full stack observability orientada por IA.
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Por que a full stack observability?

Até 2028, quase um bilhão de aplicações nativas da nuvem serão criadas — abrangendo múltiplas nuvens e milhares de ativos físicos1. Se seu ambiente de TI parece complexo agora, o surgimento da IA generativa (IA gen) simplesmente ampliará essa complexidade.

As soluções de observabilidade da IBM fornecem os insights em tempo real de que você precisa para se manter à frente. A visibilidade de ponta a ponta em aplicações e redes ajuda suas equipes a realizar a abordagem "shift left", detectar problemas mais rápido e resolvê-los antes que afetem os usuários. Nosso guia ajuda você a identificar as soluções mais adequadas para suas necessidades, capacitando você a apoiar operações resilientes e escaláveis.

O que os produtos de observabilidade da IBM permitem que você faça

IBM® Instana: software de full stack observability

O software IBM Instana utiliza full stack observability impulsionada por IA para descobrir, mapear e monitorar automaticamente todos os serviços e componentes da infraestrutura, proporcionando às equipes de DevOps e de engenharia de confiabilidade local (SRE) visibilidade completa e contextualizada em toda a stack de aplicações. Esses recursos ajudam a simplificar a complexidade da nuvem e a resolver problemas de forma proativa para maximizar o tempo de atividade.

 Explore o IBM Instana
Software de gerenciamento de aplicações

O software IBM Concert aproveita insights orientados por IA para demonstrar conformidade contínua em ambientes híbridos e multinuvem. Projetado para SREs e proprietários de aplicações, o Concert agrega dados isolados, transforma as melhores práticas em fluxos de trabalho automatizados e mapeia controles para normas regulatórias, fornecendo informações de auditoria quase em tempo real e operações mais inteligentes e eficientes.

 Explore o IBM Concert
Software de gerenciamento de recursos de aplicações

O software IBM Turbonomic capacita as equipes de ITOps, CloudOps e SRE a alocar recursos de forma contínua e automática, ajudando a garantir o desempenho, a disponibilidade e a eficiência das aplicações. Ao executar ações automatizadas quase em tempo real, como adequação, escala e posicionamento de cargas de trabalho, o Turbonomic ajuda a reduzir os custos de infraestrutura e nuvem e, ao mesmo tempo, manter os níveis de serviço em ambientes de multinuvem híbrida.

 Explore o IBM Turbonomic
IBM® Instana: software de full stack observability

O software IBM Instana utiliza full stack observability impulsionada por IA para descobrir, mapear e monitorar automaticamente todos os serviços e componentes da infraestrutura, proporcionando às equipes de DevOps e de engenharia de confiabilidade local (SRE) visibilidade completa e contextualizada em toda a stack de aplicações. Esses recursos ajudam a simplificar a complexidade da nuvem e a resolver problemas de forma proativa para maximizar o tempo de atividade.

 Explore o IBM Instana
Software de gerenciamento de aplicações

O software IBM Concert aproveita insights orientados por IA para demonstrar conformidade contínua em ambientes híbridos e multinuvem. Projetado para SREs e proprietários de aplicações, o Concert agrega dados isolados, transforma as melhores práticas em fluxos de trabalho automatizados e mapeia controles para normas regulatórias, fornecendo informações de auditoria quase em tempo real e operações mais inteligentes e eficientes.

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Software de gerenciamento de recursos de aplicações

O software IBM Turbonomic capacita as equipes de ITOps, CloudOps e SRE a alocar recursos de forma contínua e automática, ajudando a garantir o desempenho, a disponibilidade e a eficiência das aplicações. Ao executar ações automatizadas quase em tempo real, como adequação, escala e posicionamento de cargas de trabalho, o Turbonomic ajuda a reduzir os custos de infraestrutura e nuvem e, ao mesmo tempo, manter os níveis de serviço em ambientes de multinuvem híbrida.

 Explore o IBM Turbonomic

Resultados comprovados 70%

de redução no tempo de detecção e resolução de problemas e detecção 50% mais rápida de anomalias com o IBM Instana.

 Leia a história da SIXT 15%

economizados em custos de computação em data centers automatizando mais de 2.000l ações de recursos com o IBM Turbonomic.

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mais rapidez na mitigação de vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) alcançada com o IBM Concert.

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Notas de rodapé

1 1 Billion New Logical Applications: More Background, pesquisa da IDC, abril de 2024