Utilizando a ferramenta Concert, a equipe de software SRE automatiza a análise de CVEs e o inventário de certificados.

Para os CVEs, a equipe insere dados de varredura do Twistlock no Concert, que gera resumos escritos de cada CVE, incluindo sugestões concretas e acionáveis para lidar com as vulnerabilidades. Também produz um mapa interativo que mostra como cada CVE se relaciona com todas as áreas da plataforma SaaS da IBM.

"O Concert faz o cruzamento e nos dá as informações contextuais: aqui está o CVE, aqui estão os riscos associados, aqui está a mitigação e aqui está a aplicabilidade dele. Isso realmente ajudou", diz Velasco. "Tínhamos todas essas diferentes equipes fazendo a mesma operação em silos, enquanto o Concert nos reuniu, permitindo que agregássemos essa informação."

Velasco acrescenta que a equipe usa o recurso de chat do Concert, impulsionado pela plataforma IBM watsonx, para expandir sua compreensão dos riscos reais apresentados pelos CVEs. Esse conhecimento mais profundo permite acelerar a priorização e lidar com os itens mais críticos mais rapidamente. "Nossas equipes de SRE podem fazer perguntas que antes não podiam ser respondidas: qual é nossa postura de risco em toda a organização, em todo o IBM Software, em toda a vasta gama de equipes, tecnologias e aplicações? O Concert me dá a capacidade de ver, para uma determinada aplicação, especificamente quais componentes ou pacotes estão realmente introduzindo risco, e em qual nível. Podemos ver o impacto potencial ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software e dos ambientes de produção, incluindo o tempo de execução."

Para os certificados, a equipe agora usa o Concert para verificar os certificados existentes em comparação com a lista de certificados gerenciados. A solução verifica automaticamente os itens não gerenciados e alerta a equipe sobre certificados expirados ou não gerenciados.

Por fim, a equipe de software SRE também usa o recurso de gerenciamento de fluxo de trabalho do Concert, que se integra a ferramentas como JIRA, ServiceNow e Git. O recurso ajuda a simplificar a atribuição e o gerenciamento de tíquetes, o que gera respostas mais rápidas quando as mitigações são necessárias.