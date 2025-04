A SIXT recorreu ao IBM Instana Observability para obter suporte em termos de visibilidade e simplicidade. De acordo com Andreas Klinger, Diretor Sênior de Engenharia de Nuvem da SIXT, o aumento da visibilidade vem ajudando a SIXT há vários anos. "O [IBM] Instana Observability funciona para nós de várias maneiras e apoia a missão da nossa área de plataforma para permitir que nossas equipes de engenharia criem, executem e operem seus produtos nativos da nuvem com os insights necessários para solucionar problemas e obter uma recuperação rápida." Klinger cita três exemplos principais em que sua equipe concentrou o uso do IBM Instana Observability: migração para a nuvem, simplificação do ambiente de nuvem e aproveitamento de novas tecnologias para ajudar a expandir seus negócios.

Migração de aplicações e serviços para a AWS

Em 2023, o IBM Instana Observability foi muito importante para o projeto de migração para a nuvem da empresa. Durante as ações de migração, problemas de desempenho foram detectados devido a um problema de configuração da tabela de roteamento chamado "buraco negro". O uso dos recursos do IBM Instana permitiu que a equipe investigasse rapidamente e, finalmente, resolvesse o problema.

Ao usar os insights detalhados do IBM Instana sobre cargas de trabalho em execução, a SIXT descobriu que o problema ocorria em uma zona de disponibilidade e identificou rapidamente definições de roteamento mal configuradas. Como resultado, a correção e a conclusão oportunas da migração do serviço de nuvem foram realizadas dentro do cronograma. Ele também forneceu detecção rápida de problemas de conectividade de serviço na pré-produção e utilização eficaz de recursos de rastreamento para identificar interrupções no fluxo de tráfego em nuvens privadas virtuais (VPCs).

Automatização da infraestrutura de ponta a ponta

Atualmente, a SIXT está aproveitando os seguintes novos recursos no IBM Instana Observability:

Descoberta automática para mapear aplicações sem esforço, obtendo visibilidade instantânea dos serviços e seus relacionamentos complexos





Rastreamento de ponta a ponta para facilitar a análise abrangente de solicitações que passam por vários serviços, destacando áreas propensas a congestionamentos e atrasos





Correlação de elementos de infraestrutura, desde serviços até pods e contêineres individuais do Kubernetes, vinculando estreitamente o desempenho do hardware à execução do software





Dashboards personalizáveis que capacitam os engenheiros a personalizar visualizações exibindo métricas e indicadores vitais exclusivos de suas responsabilidades, permitindo que se concentrem na inovação em vez de no gerenciamento de incidentes. Os novos recursos do [IBM] Instana Observability nos ajudam a aumentar a confiabilidade, a disponibilidade e a capacidade de manutenção de nossos produtos e serviços", disse Klinger, "e oferecem uma experiência muito melhor a nossos clientes".

“O [IBM] Instana nos oferece rastreamento de ponta a ponta, desde um cliente que clica em um botão até um microsserviço que processa solicitações de forma assíncrona”, acrescentou Christian Becker, Engenheiro da Equipe de Engenharia de Confiabilidade Local da SIXT.

Integração com a tecnologia OpenTelemetry

Olhando para o futuro, a SIXT planeja integrar os padrões OpenTelemetry em diversos frameworks para unificar a observabilidade em toda a sua stack de tecnologia. "Ao adotar o OpenTelemetry, pretendemos estabelecer um formato de telemetria consistente que possa ser usado para capturar dados de rastreamento e métricas em várias plataformas e serviços e melhorar ainda mais a visibilidade e o controle sobre nossas interações e dependências de serviço", disse Klinger.