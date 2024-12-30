Plataforma de ativos digitais - IBM Hyper Protect

A adoção de ativos digitais como criptomoedas, tokens não fungíveis, blockchain e registros distribuídos, contratos inteligentes e outros conceitos e tecnologias relacionados à blockchain está crescendo nos segmentos comerciais e de varejo.

À medida que os ativos digitais atingem a maturidade, investidores institucionais estão movimentando o mercado e empresas financeiras estão tokenizando classes de ativos que costumavam a ter baixa liquidez, como imóveis, títulos privados e derivativos.

Para participar deste novo panorama financeiro e ter acesso ao potencial transformador das tecnologias de registro distribuído, as empresas devem ser capazes de armazenar e transferir ativos digitais de maneira rápida e segura, além de ter o controle de suas chaves de criptografia.

O IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform é um ambiente de hospedagem segura que oferece segurança de ponta a ponta para provedores de custódia de ativos digitais, provedores de emissão e blockchains permissionadas que precisam proteger chaves privadas, aplicativos e dados.