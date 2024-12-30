Plataforma de ativos digitais - IBM Hyper Protect

A adoção de ativos digitais como criptomoedas, tokens não fungíveis, blockchain e registros distribuídos, contratos inteligentes e outros conceitos e tecnologias relacionados à blockchain está crescendo nos segmentos comerciais e de varejo.
À medida que os ativos digitais atingem a maturidade, investidores institucionais estão movimentando o mercado e empresas financeiras estão tokenizando classes de ativos que costumavam a ter baixa liquidez, como imóveis, títulos privados e derivativos.
Para participar deste novo panorama financeiro e ter acesso ao potencial transformador das tecnologias de registro distribuído, as empresas devem ser capazes de armazenar e transferir ativos digitais de maneira rápida e segura, além de ter o controle de suas chaves de criptografia.
O IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform é um ambiente de hospedagem segura que oferece segurança de ponta a ponta para provedores de custódia de ativos digitais, provedores de emissão e blockchains permissionadas que precisam proteger chaves privadas, aplicativos e dados.
O ambiente de aplicativos abertos da IBM foi desenvolvido para oferecer computação confiável tanto localmente quanto na cloud.
O IBM® Cloud Hyper Protect Services on LinuxONE mantém os aplicativos e as chaves privadas protegidos e disponíveis.
Os especialistas em regulamentação e risco de custódia da IBM lideram o mercado.
Evite a perda irrecuperável de ativos decorrente de ataques cibernéticos e contratempos.
Nas instalações locais ou na cloud, a Hyper Protect Digital Assets Platform disponibiliza um ambiente robusto para gerenciamento de ativos digitais. Existem muitas maneiras de desenvolver uma plataforma de ativos digitais com a IBM.
Os clientes podem desenvolver a Hyper Protect Digital Assets Platform on IBM Cloud começando com Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services e Hyper Protect Database as a Service.
Clientes podem escolher por desenvolver a plataforma Hyper Protect Digital Assets em uma cloud local usando Hyper Protect Virtual Servers desenvolvidos com LinuxONE.
Os clientes podem desenvolver uma plataforma de cloud híbrida começando com Hyper Protect Virtual Servers e incluindo o Hyper Protect Crypto Services.
Este provedor suíço de infraestrutura crítica de segurança ajuda grandes bancos a gerenciar ativos digitais com o Hyper Protect Services.
Esta plataforma suíça de informações financeiras de código aberto usa o Hyper Protect Services para proporcionar proteção e privacidade para a infraestrutura de dados.
Esta empresa de software corporativo está ajudando clientes a escalar a tecnologia de blockchain enquanto entrega alto níveis de desempenho, conformidade e privacidade de dados.
A Hex Trust, uma plataforma de custódia digital, desenvolveu sua solução Hex Safe com tecnologias IBM para oferecer a combinação ideal de segurança, desempenho, estabilidade e abertura.
A CDG, uma empresa de serviços de produtos de infraestrutura financeira, abre o mundo dos ativos digitais até mesmo para as instituições mais regulamentadas com sua plataforma Sentry.
Desbloqueie todo o poder das tecnologias blockchain e registro distribuído.