Plataforma de ativos digitais - IBM Hyper Protect

Um ambiente de hospedagem altamente seguro para proteção de chaves privadas, aplicativos e dados
O que são ativos digitais e por que são importantes?

A adoção de ativos digitais como criptomoedas, tokens não fungíveis, blockchain e registros distribuídos, contratos inteligentes e outros conceitos e tecnologias relacionados à blockchain está crescendo nos segmentos comerciais e de varejo.

À medida que os ativos digitais atingem a maturidade, investidores institucionais estão movimentando o mercado e empresas financeiras estão tokenizando classes de ativos que costumavam a ter baixa liquidez, como imóveis, títulos privados e derivativos.

Para participar deste novo panorama financeiro e ter acesso ao potencial transformador das tecnologias de registro distribuído, as empresas devem ser capazes de armazenar e transferir ativos digitais de maneira rápida e segura, além de ter o  controle de suas chaves de criptografia.

O IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform é um ambiente de hospedagem segura que oferece segurança de ponta a ponta para provedores de custódia de ativos digitais, provedores de emissão e blockchains permissionadas que precisam proteger chaves privadas, aplicativos e dados.
Melhore os recursos de computação confidencial

O ambiente de aplicativos abertos da IBM foi desenvolvido para oferecer computação confiável tanto localmente quanto na cloud.
Aprimore a custódia de ativos digitais

O IBM® Cloud Hyper Protect Services on LinuxONE mantém os aplicativos e as chaves privadas protegidos e disponíveis.
Conhecer os requisitos regulamentares

Os especialistas em regulamentação e risco de custódia da IBM lideram o mercado.
Tecnologia de chave privada altamente segura

Evite a perda irrecuperável de ativos decorrente de ataques cibernéticos e contratempos.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Tenha controle exclusivo das chaves de criptografia em um sistema de gerenciamento de chaves single tenant com módulos de segurança de hardware.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Tenha autoridade total sobre servidores virtuais baseados em Linux para cargas de trabalho com dados confidenciais e propriedade intelectual da empresa na cloud.
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
Provisione, gerencie, mantenha e monitore bancos de dados, incluindo MongoDB e PostgreSQL, em um ambiente 100% inviolável.
IBM Operational Decision Manager
Descubra, capture, analise, automatize e controle decisões de negócios com base em regras, localmente ou na cloud.
IBM Secure Execution for Linux®
Isole cargas de trabalho com granularidade e escala e as proteja contra ameaças cibernéticas por meio de um ambiente de execução confiável. (100 KB)
IBM LinuxONE Emperor 4
Uma plataforma de servidor altamente segura e escalável para ajudar você a reduzir os custos de consumo de energia e a pegada de carbono.

A METACO reforça a segurança de clientes e a escalabilidade com tecnologias IBM

Este provedor suíço de infraestrutura crítica de segurança ajuda grandes bancos a gerenciar ativos digitais com o Hyper Protect Services.
DIA usa o Hyper Protect Services para trazer computação confidencial para oráculos

Esta plataforma suíça de informações financeiras de código aberto usa o Hyper Protect Services para proporcionar proteção e privacidade para a infraestrutura de dados.
A R3 usa os recursos de blockchain com o IBM LinuxONE

Esta empresa de software corporativo está ajudando clientes a escalar a tecnologia de blockchain enquanto entrega alto níveis de desempenho, conformidade e privacidade de dados.
Hex Trust impulsiona o rápido crescimento dos negócios com inovação em blockchain

A Hex Trust, uma plataforma de custódia digital, desenvolveu sua solução Hex Safe com tecnologias IBM para oferecer a combinação ideal de segurança, desempenho, estabilidade e abertura.
CDG escolhe o IBM Cloud Hyper Protect Services para proteger sua plataforma de custódia

A CDG, uma empresa de serviços de produtos de infraestrutura financeira, abre o mundo dos ativos digitais até mesmo para as instituições mais regulamentadas com sua plataforma Sentry.
Unbound Tech e a IBM desbloqueiam liquidez e segurança para gerenciamento de ativos digitais

A Unbound trabalhou com tecnologias IBM para criar a solução The Unbound Crypto Asset Security Platform, oferecendo benefícios lucrativos para provedores de serviços de ativos digitais.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
Saiba como a IBM Hyper Protect Digital Assets Platform oferece aos clientes um ambiente robusto para gerenciamento de ativos digitais.
Protegendo ativos digitais
Saiba como o IBM Hyper Protect Virtual Servers oferece proteção abrangente para assegurar o controle de suas chaves privadas.
Protegendo e acelerando as plataformas de blockchain corporativas
Descubra como maior velocidade de criptografia e descriptografia permite que as organizações criptografem 100% dos dados de forma prática e abrangente.
Série Brunch and Learn
Reforce seu entendimento sobre segurança de cloud, ativos digitais, blockchain e muito mais com esta série de apresentações em vídeo.
Construa um servidor de assinatura de curva Edwards
Este padrão de código mostra como desenvolver e executar um exemplo de aplicativo de servidor de assinatura.
