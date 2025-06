A análise de big data é o uso de técnicas analíticas avançadas em conjuntos de big data muito grandes e diversos, que incluem dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, de diferentes fontes e em diferentes tamanhos, de terabytes a zettabytes.

O que exatamente é big data? Big data pode ser definido como diversos conjuntos de dados cujo tamanho ou tipo está além da capacidade dos bancos de dados relacionais tradicionais de capturar, gerenciar e processar os dados com baixa latência. As características do big data incluem alto volume, alta velocidade e alta variedade. As fontes de dados estão se tornando cada vez mais complexas quando comparadas com os dados tradicionais porque são impulsionadas pela inteligência artificial (IA), pelos dispositivos móveis, pelas redes sociais e Internet das Coisas (IoT). Por exemplo, os diferentes tipos de dados têm origem em sensores, dispositivos, vídeo/áudio, redes, ficheiros de registo, aplicações transacionais, web e redes sociais, muitos deles gerados em tempo real e em grande escala.

Com a análise de big data, você pode estimular uma tomada de decisão melhor e mais rápida com modelagem e previsão de resultados futuros e inteligência de negócios aprimorada. Ao criar sua solução de big data, considere softwares de código aberto como Apache Hadoop, Apache Spark e todo o ecossistema Hadoop como ferramentas econômicas e flexíveis de processamento e armazenamento de dados, que são projetadas para trabalhar com o alto volume de dados gerados atualmente.