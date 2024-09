Você pode operar o IBM Z Table Accelerator em todos os níveis de versão do sistema operacional z/OS, em todos os níveis de versão do Db2 (e em um ambiente de procedimento armazenado Db2) com vários Blocos de Controle de Tarefa e em todos os níveis de versão do IMS (com a interface opcional IBM® Z Table Accelerator/ISPF com suporte a todos os níveis de versão do IBM® Interactive System Productivity Facility).