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Obtenha perspectivas independentes de analistas que reconhecem os recursos, softwares e soluções de dados e IA da IBM.
O Gartner Magic Quadrant for Data Integration reconhece a IBM por sua capacidade de oferecer suporte à integração complexa em escala empresarial em ambientes locais, híbridos e em nuvem. A IBM continua ajudando as organizações a manter o controle dos dados, a flexibilidade e a confiança — sem impor migrações disruptivas.
O IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconhece a IBM por sua força em oferecer suporte a ambientes de dados híbridos complexos e ajudar as organizações a simplificar a integração, preservando ao mesmo tempo a abertura, a governança e o valor de negócio.
O Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems destaca a IBM por viabilizar serviços de banco de dados confiáveis e de alto desempenho que ajudam as empresas a acelerar a modernização e escalar com confiança.
Este relatório destaca a importância de dados empresariais acessíveis, bem governados e de alta qualidade como base para iniciativas de IA bem-sucedidas, delineando os principais desafios e estratégias para liberar valor de dados estruturados e não estruturados.
Aprenda com os webinars da IBM, que oferecem perspectivas de liderança de pensamento, insights do setor e a aplicação real de dados e IA.
Agentes de IA bem-sucedidos começam com os dados certos. Explore como qualidade de dados, governança e integração afetam a confiabilidade e os resultados dos agentes de IA.
A IA agêntica depende de dados confiáveis e prontos para a empresa. Saiba como preparar, governar e integrar dados para oferecer suporte a agentes de IA escaláveis em toda a organização.
Para ajudar as organizações a ir além dos pilotos de IA, esta sessão explora como dados confiáveis e governados, viabilizados pelo watsonx.data, permitem agentes de IA escaláveis e prontos para produção que geram resultados de negócio mensuráveis.
Explore como plataformas de dados modernas e inteligentes ajudam as organizações a unificar, gerenciar e ativar dados em escala, permitindo insights mais rápidos, decisões melhores e benefícios de negócio quantificáveis.
Obtenha a liderança de pensamento da IBM sobre dados e IA, de perspectivas estratégicas a aplicações práticas.
Explore como o gerenciamento moderno de dados em nuvem oferece suporte a IA, análises e cargas de trabalho em escala empresarial com flexibilidade e controle.
Viabilize dados prontos para IA integrando, governando e otimizando dados não estruturados e estruturados em ambientes híbridos e de multinuvem.
Explore como a IBM ajuda as organizações a integrar, governar e ativar dados para oferecer suporte a estratégias de IA, análises e nuvem híbrida com flexibilidade e controle.
Uma visão geral concisa de como o watsonx.data permite acesso escalável e governado aos dados empresariais. Explore os principais recursos e benefícios por meio de um cenário prático de demonstração.
Obtenha as notícias mais recentes sobre inovação de produto, reconhecimento de clientes e tendências em dados, IA e nuvem híbrida.
Os produtos IBM foram homenageados com 23 prêmios TrustRadius 2026 Buyer’s Choice — com base inteiramente em avaliações verificadas de usuários — refletindo forte confiança e satisfação dos clientes em IA, nuvem híbrida, dados e análises, segurança e muito mais.
Saiba como criar uma estratégia de dados vencedora para IA empresarial neste episódio esclarecedor da nossa série de vídeos AI Academy.
Os custos reais dos dados de baixa qualidade costumam ser sentidos quando surgem mais adiante como ineficiências, riscos de conformidade, perda de receita e oportunidades perdidas.
Saiba como usar o Docling de código aberto da IBM com Python para converter dados não estruturados contidos em um grupo de arquivos digitalizados em um formato estruturado.