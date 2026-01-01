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Relatórios de analistas

Obtenha perspectivas independentes de analistas que reconhecem os recursos, softwares e soluções de dados e IA da IBM.
Líder em integração de dados empresariais, reconhecida pela Gartner

O Gartner Magic Quadrant for Data Integration reconhece a IBM por sua capacidade de oferecer suporte à integração complexa em escala empresarial em ambientes locais, híbridos e em nuvem. A IBM continua ajudando as organizações a manter o controle dos dados, a flexibilidade e a confiança — sem impor migrações disruptivas.

 Acesse o relatório Impulsionando a integração de dados em nível empresarial: IBM no IDC MarketScape

O IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconhece a IBM por sua força em oferecer suporte a ambientes de dados híbridos complexos e ajudar as organizações a simplificar a integração, preservando ao mesmo tempo a abertura, a governança e o valor de negócio.

 Acesse o relatório Liderança em sistemas de gerenciamento de banco de dados em nuvem, reconhecida pelo Gartner

O Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems destaca a IBM por viabilizar serviços de banco de dados confiáveis e de alto desempenho que ajudam as empresas a acelerar a modernização e escalar com confiança.

 Acesse o relatório Do caos dos dados à clareza para IA: ativando a IA por meio de dados empresariais de alta qualidade

Este relatório destaca a importância de dados empresariais acessíveis, bem governados e de alta qualidade como base para iniciativas de IA bem-sucedidas, delineando os principais desafios e estratégias para liberar valor de dados estruturados e não estruturados.

 Acesse o relatório

Webinars

Aprenda com os webinars da IBM, que oferecem perspectivas de liderança de pensamento, insights do setor e a aplicação real de dados e IA.

 
Agentes de IA funcionam com dados — os seus estão prontos?

 

   Agentes de IA bem-sucedidos começam com os dados certos. Explore como qualidade de dados, governança e integração afetam a confiabilidade e os resultados dos agentes de IA.

 Assista agora Preparando seus dados para IA para agentes de IA escaláveis

A IA agêntica depende de dados confiáveis e prontos para a empresa. Saiba como preparar, governar e integrar dados para oferecer suporte a agentes de IA escaláveis em toda a organização.

 

 Assista agora Escalando agentes de IA para impacto real nos negócios

Para ajudar as organizações a ir além dos pilotos de IA, esta sessão explora como dados confiáveis e governados, viabilizados pelo watsonx.data, permitem agentes de IA escaláveis e prontos para produção que geram resultados de negócio mensuráveis.

 Assista agora Transformando a estratégia de dados em impacto de IA

Explore como plataformas de dados modernas e inteligentes ajudam as organizações a unificar, gerenciar e ativar dados em escala, permitindo insights mais rápidos, decisões melhores e benefícios de negócio quantificáveis.

 Assista agora

Guias

Obtenha a liderança de pensamento da IBM sobre dados e IA, de perspectivas estratégicas a aplicações práticas.
A qualidade da sua IA depende da qualidade dos seus dados

Explore como o gerenciamento moderno de dados em nuvem oferece suporte a IA, análises e cargas de trabalho em escala empresarial com flexibilidade e controle.

 Faça download do guia O único data lakehouse híbrido e aberto para IA empresarial e análise de dados

Viabilize dados prontos para IA integrando, governando e otimizando dados não estruturados e estruturados em ambientes híbridos e de multinuvem.

 Faça download do guia O guia do líder de dados para preparar dados para IA

Explore como a IBM ajuda as organizações a integrar, governar e ativar dados para oferecer suporte a estratégias de IA, análises e nuvem híbrida com flexibilidade e controle.

 Faça download do guia Libere o poder da IA para uma integração de dados perfeita

Uma visão geral concisa de como o watsonx.data permite acesso escalável e governado aos dados empresariais. Explore os principais recursos e benefícios por meio de um cenário prático de demonstração.

 Faça download do guia

Postagens do blog e muito mais

Obtenha as notícias mais recentes sobre inovação de produto, reconhecimento de clientes e tendências em dados, IA e nuvem híbrida.
Reconhecimento impulsionado por clientes: 23 produtos IBM premiados pela TrustRadius

Os produtos IBM foram homenageados com 23 prêmios TrustRadius 2026 Buyer’s Choice — com base inteiramente em avaliações verificadas de usuários — refletindo forte confiança e satisfação dos clientes em IA, nuvem híbrida, dados e análises, segurança e muito mais.

 Leia o anúncio Construindo uma estratégia de dados para IA empresarial

Saiba como criar uma estratégia de dados vencedora para IA empresarial neste episódio esclarecedor da nossa série de vídeos AI Academy.

 Assista agora Uma ameaça crescente: o verdadeiro custo da baixa qualidade de dados

Os custos reais dos dados de baixa qualidade costumam ser sentidos quando surgem mais adiante como ineficiências, riscos de conformidade, perda de receita e oportunidades perdidas.

 

 Assista agora Como converter dados não estruturados em dados estruturados

Saiba como usar o Docling de código aberto da IBM com Python para converter dados não estruturados contidos em um grupo de arquivos digitalizados em um formato estruturado.

 Siga o tutorial
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