Para se qualificar para essa honra, cada produto IBM vencedor atendeu a dois benchmarks-chave: primeiro, pelo menos 10 avaliações verificadas entre 1º de janeiro e 17 de outubro de 2025; e em segundo lugar, 75% ou mais dos avaliadores selecionaram a IBM para Melhores Recursos, Melhor Valor para o Preço ou relacionamento com o cliente.
Esse último, melhor relacionamento com o cliente, é o que mais significa para nós. Ela se baseia no que os clientes realmente acham e sentem em cada interação: desde o compromisso com a implementação e as vendas até o fato de escolherem a IBM novamente. Esse tipo de feedback nos motiva a continuar inovando e atendendo aos clientes onde eles estão.