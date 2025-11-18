Inteligência artificial Automação de TI

Vinte e três ofertas diferentes da IBM ganham o TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Esse prêmio é um testemunho da confiança que nossos clientes depositam nas soluções da IBM, refletindo nosso compromisso em fornecer não apenas tecnologia poderosa, mas também uma experiência do cliente perfeita e confiável.

Publicado 18/11/2025
Colegas de trabalho em um escritório com uma pessoa apresentando e apontando para uma tela com um gráfico
By Chaitali Pramanik

Vinte e três ofertas diferentes da IBM foram homenageadas com o Buyer's Choice Award de 2026 da TrustRadius, um reconhecimento que reflete a voz de nossos clientes e o valor que a IBM oferece todos os dias.

Feedback, insights e engajamentos dos clientes moldam a forma como inovamos, criamos e implementamos, garantindo que cada solução IBM ofereça não apenas potência e desempenho, mas parceria e confiança.

O que é preciso para ser um Buyer's Choice

Para se qualificar para essa honra, cada produto IBM vencedor atendeu a dois benchmarks-chave: primeiro, pelo menos 10 avaliações verificadas entre 1º de janeiro e 17 de outubro de 2025; e em segundo lugar, 75% ou mais dos avaliadores selecionaram a IBM para Melhores Recursos, Melhor Valor para o Preço ou relacionamento com o cliente.

Esse último, melhor relacionamento com o cliente, é o que mais significa para nós. Ela se baseia no que os clientes realmente acham e sentem em cada interação: desde o compromisso com a implementação e as vendas até o fato de escolherem a IBM novamente. Esse tipo de feedback nos motiva a continuar inovando e atendendo aos clientes onde eles estão.

Reconhecimento dos vencedores

O reconhecimento do Buyer's Choice deste ano abrange um conjunto diversificado de ofertas da IBM sobre IA, automação, dados e análise de dados, nuvem híbrida e segurança, refletindo o quanto estamos investidos em ajudar as empresas a se transformarem e prosperarem.

Vencedores do 2026 TrustRadius Buyer’s Choice Award

IBM API Connect: API management

IBM Apptio: gerenciamento de negócios de tecnologia

IBM Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)

IBM Cloudability: gerenciamento de custos em nuvem

IBM Cloud Object Storage: infraestrutura como serviço-as-a-Service

IBM Cognos Analytics: business intelligence (BI)

IBM Db2: bancos de dados relacionais

IBM Guardium: segurança de bancos de dados

IBM Instana Observability: observabilidade

IBM Maximo Application Suite: gestão de ativos empresariais

IBM Planning Analytics: Corporate Performance Management (CPM)

IBM SevOne: monitoramento de desempenho de rede

IBM SPSS Statistics: análise estatística

IBM Storage FlashSystem: Enterprise Flash Array Storage

IBM StreamSets: pipeline de dados

IBM Targetprocess: desenvolvimento ágil

IBM Turbonomic: cloud management

IBM Verify: gerenciamento de identidade

IBM watsonx.ai: Desenvolvimento de IA

IBM watsonx.data: Data Lakehouse

IBM watsonx Code Assistant: geração de código de IA

IBM watsonx Orchestrate: criador de agentes de IA

IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

Agradecemos a nossos clientes

Somos extremamente gratos por seus reconhecimentos e temos ainda mais orgulho das equipes e clientes por trás deles. Sua confiança e parceria alimentam nossa inovação e nos inspiram a continuar redefinindo o que é possível.

Um brinde à construção de experiências mais inteligentes e conectadas em conjunto.

Leia os vencedores do TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM