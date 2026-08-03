Solução

O watsonx.data ajuda as organizações a transformar dados operacionais em contexto pronto para IA por meio de formatos abertos, mecanismos adequados a cada finalidade e acesso inteligente em todo o patrimônio de dados corporativos. Para cargas de trabalho em tempo real, isso pode incluir o Astra DB, um mecanismo NoSQL baseado no Cassandra projetado para leituras e gravações de alto desempenho, baixa latência e disponibilidade permanente – entregue como um serviço de nuvem totalmente gerenciado na AWS, no Google Cloud e no Azure em mais de 30 regiões.