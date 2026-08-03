Impulsione aplicações de IA com dados operacionais em tempo real, pesquisa vetorial e contexto empresarial em uma arquitetura aberta e escalável
Desafios
Muitos aplicativos de IA dependem de conteúdo estático, fluxos de dados lentos ou sistemas isolados. Mas os casos de uso de maior valor dependem de dados operacionais que mudam constantemente: transações, interações com clientes, eventos e sinais do aplicativo. Quando os dados são de difícil acesso ou demoram para serem ativados, a IA fica presa em projetos-piloto em vez de apoiar decisões e ações no mundo real.
Solução
O watsonx.data ajuda as organizações a transformar dados operacionais em contexto pronto para IA por meio de formatos abertos, mecanismos adequados a cada finalidade e acesso inteligente em todo o patrimônio de dados corporativos. Para cargas de trabalho em tempo real, isso pode incluir o Astra DB, um mecanismo NoSQL baseado no Cassandra projetado para leituras e gravações de alto desempenho, baixa latência e disponibilidade permanente – entregue como um serviço de nuvem totalmente gerenciado na AWS, no Google Cloud e no Azure em mais de 30 regiões.
Capture eventos, transações, interações e sinais de aplicações em tempo real. Transmita dados de eventos por meio de plataformas de processamento em tempo real e armazene dados operacionais diretamente em um mecanismo NoSQL de alto desempenho para acesso de baixa latência.
Enriqueça e processe continuamente transmissões ao vivo e, em seguida, armazene e sirva por meio do watsonx.data com um mecanismo NoSQL baseado no Cassandra. Ofereça compatibilidade com leituras e gravações de alto rendimento e combine dados operacionais com pesquisa vetorial e contexto empresarial.
Ofereça contexto em tempo real para experiências personalizadas, casos de uso de IoT, bancos, varejo e cadeia de suprimentos. Ofereça às equipes a escala, a segurança e a abertura necessárias para apoiar as decisões em milissegundos.
Reduza a carga operacional com uma plataforma de nível empresarial totalmente gerenciada para cargas de trabalho NoSQL. Elimine grande parte da complexidade do gerenciamento de clusters, aplicação de patches e ajustes para que as equipes possam se concentrar na criação e execução de aplicações em vez de manter a infraestrutura. Menor TCO com ferramentas centralizadas, automação e utilização mais eficiente dos recursos.
Construa e escale aplicações em tempo real mais rapidamente com APIs familiares, modelos de dados flexíveis e infraestrutura gerenciada. Ofereça suporte a cargas de trabalho de alto rendimento com baixa latência, escalabilidade elástica e disponibilidade global em nuvens e regiões, para que as equipes possam migrar da implementação para a produção com rapidez e confiança.
Reúna dados operacionais, analíticos e vetoriais em uma arquitetura adequada ao propósito que ofereça suporte a resultados em tempo real e casos de uso preparados para IA. Permita o acesso de baixa latência a dados em tempo real sem pipelines complexos, mantendo a segurança, a governança e a abertura de nível empresarial em todo o ambiente de dados.
Recomendações de suporte, viagens e ordens, carteiras, pagamentos e recompensas com acesso sempre ativo a dados operacionais em rápida mudança.
Impulsione o rastreamento de frotas, a visibilidade do inventário e as atualizações de remessas com ingestão e processamento de dados em tempo real.
Proporcione experiências responsivas de pesquisa, personalização e campanha em escala com baixa latência e alta taxa de transferência.
Ofereça suporte ao processamento de pagamentos, à detecção de fraudes e à negociação de sistemas que dependem de leituras, gravações e recuperação contextual rápidas.
Receba e atue sobre sinais de aplicações, eventos de dispositivos e dados de desempenho de rede em tempo real.
Saiba como o Astra DB em IBM watsonx.data pode ajudar a construir aplicações de IA generativa em tempo real com uma plataforma de dados unificada. Comece com um workshop sobre casos de uso, experimente o Astra DB ou migre do Cassandra de código aberto para um modelo de produção gerenciado.