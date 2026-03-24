Os produtores de culturas em todo o mundo estão enfrentando condições cada vez mais difíceis. Com as mudanças no clima que tornam os padrões meteorológicos mais difíceis de prever, os métodos tradicionais de irrigação não fornecem mais uma produção suficiente. Ao mesmo tempo, os negócios agrícolas são fortemente impactados por tendências, tornando a agilidade crucial para o sucesso.

A SupPlant trabalha para ajudar os agricultores a otimizar a irrigação para apoiar rendimentos mais fortes das culturas, enquanto economizam água ao otimizar seu uso. Usando hardware especializado em campo e algoritmos de software proprietários, a SupPlant oferece aos agricultores recomendações personalizadas para atender às necessidades em tempo real das culturas. Com o objetivo de se expandir, a SupPlant reconheceu que poderia usar os ricos dados coletados para criar uma solução sem sensores, tornando os métodos de irrigação inteligentes acessíveis para fazendas de pequeno e médio portes. Ao mesmo tempo, a empresa pretendia expandir para operações B2B2C, ajudando vendedores de sementes, fertilizantes e pesticidas a se conectar com esses clientes menores. A empresa também adotou uma abordagem B2G, ajudando governos a entender seu cenário de segurança alimentar, funcionando como uma apólice de seguro para entender melhor onde concentrar seus esforços em nível nacional.

"Cerca de 90% dos agricultores do mundo estão executando operações de pequena escala", começa Lior Naaman, Diretor de Marketing da SupPlant. "Frequentemente, eles têm pouca experiência com tecnologia e não têm recursos para instalar hardware. Ao reprojetar nossa tecnologia para atender às suas necessidades, nosso objetivo era ajudar a aumentar significativamente a produtividade das culturas em todo o mundo."

