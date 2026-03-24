A SupPlant constrói a primeira solução de irrigação inteligente sem sensores do mundo
Os produtores de culturas em todo o mundo estão enfrentando condições cada vez mais difíceis. Com as mudanças no clima que tornam os padrões meteorológicos mais difíceis de prever, os métodos tradicionais de irrigação não fornecem mais uma produção suficiente. Ao mesmo tempo, os negócios agrícolas são fortemente impactados por tendências, tornando a agilidade crucial para o sucesso.
A SupPlant trabalha para ajudar os agricultores a otimizar a irrigação para apoiar rendimentos mais fortes das culturas, enquanto economizam água ao otimizar seu uso. Usando hardware especializado em campo e algoritmos de software proprietários, a SupPlant oferece aos agricultores recomendações personalizadas para atender às necessidades em tempo real das culturas. Com o objetivo de se expandir, a SupPlant reconheceu que poderia usar os ricos dados coletados para criar uma solução sem sensores, tornando os métodos de irrigação inteligentes acessíveis para fazendas de pequeno e médio portes. Ao mesmo tempo, a empresa pretendia expandir para operações B2B2C, ajudando vendedores de sementes, fertilizantes e pesticidas a se conectar com esses clientes menores. A empresa também adotou uma abordagem B2G, ajudando governos a entender seu cenário de segurança alimentar, funcionando como uma apólice de seguro para entender melhor onde concentrar seus esforços em nível nacional.
"Cerca de 90% dos agricultores do mundo estão executando operações de pequena escala", começa Lior Naaman, Diretor de Marketing da SupPlant. "Frequentemente, eles têm pouca experiência com tecnologia e não têm recursos para instalar hardware. Ao reprojetar nossa tecnologia para atender às suas necessidades, nosso objetivo era ajudar a aumentar significativamente a produtividade das culturas em todo o mundo."
A SupPlant selecionou o IBM watsonx Orchestrate e o IBM DataStax como base para sua nova oferta, chamada Plant ;). Com base no algoritmo sofisticado e no vasto armazenamento de dados que a SupPlant desenvolveu, o Plant ;) utiliza imagens de satélites dos lotes para fornecer aos agricultores informações personalizadas sobre o clima e a irrigação duas vezes por semana, além de alertas ad hoc para condições climáticas extremas e estresse vegetal.
Com o IBM DataStax, a SupPlant automatizou a ingestão e a recuperação dos dados não estruturados que a empresa coleta de sensores e satélites, enriquecendo-os para torná-los preparados para IA. Em seguida, usando o watsonx Orchestrate, a SupPlant desenvolveu agentes de IA que ajudam os agricultores a analisar seus lotes ao longo do tempo para obter insights mais profundos. Ao mesmo tempo, a SupPlant desenvolveu um agente de IA para identificar leads para vendedores agrícolas.
Inicialmente, a SupPlant realizou um projeto de prova de conceito com 50 agricultores. Com um forte ciclo de feedback e um processo iterativo, a empresa refinou o Plant;) para torná-lo mais fácil de usar. Por exemplo, no front-end, a solução está integrada ao WhatsApp, o que significa que os agricultores recebem notificações por meio de uma interface familiar e não precisam instalar nenhum software novo.
Com a tecnologia IBM no centro do Plant ;), a SupPlant pode impulsionar o crescimento enquanto ajuda pequenos agricultores a cultivar os alimentos dos quais o mundo depende. Significativamente, a SupPlant oferece o Plant ;) gratuitamente. Os agricultores podem optar por comprar sementes, fertilizantes e pesticidas por meio da SupPlant, mas a tecnologia de irrigação inteligente é acessível a todos, independentemente de seus recursos.
"Usando a tecnologia da IBM, podemos construir confiança com fazendas locais e produzir oportunidades confiáveis para vendedores agrícolas, otimizando o marketing e impulsionando suas vendas", explica Naaman.
Atualmente, cerca de 50.000 agricultores em todo o mundo estão usando o Plant ;), e a SupPlant está vendo 500 a 1.000 novos usuários entrando todos os dias. A empresa registrou uma taxa de satisfação do usuário de 80%, com 80% dos usuários lendo todas as mensagens enviadas pela solução e 30% engajando-se ainda mais ao fazer perguntas e responder a pesquisas. A alta taxa de engajamento significa que mais agricultores estão obtendo insights de seus lotes, mantendo-se ágeis diante das mudanças nas condições e mantendo suas colheitas mais saudáveis.
"Estamos constantemente trabalhando no lançamento de novas funcionalidades para ajudar os agricultores a cultivar de forma mais eficiente do que nunca", conclui Naaman. "À medida que expandimos, continuaremos a confiar na tecnologia da IBM para alcançar nossas metas."
Fundada em 2016, a SupPlant é uma empresa de tecnologia agrícola com a missão de economizar água e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade e o rendimento das culturas. Com cerca de 100 funcionários em escritórios em Israel, Marrocos, México e outros países, a SupPlant trabalha globalmente para analisar as necessidades em tempo real das culturas, produzindo insights praticáveis para os agricultores.
© Copyright IBM Corporation. Fevereiro de 2026.
IBM, o logotipo da IBM, watsonx Orchestrate e DataStax são marcas registradas da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.