Converse com sua sala de dados: como a Bay Point Advisors construiu uma plataforma RAG segura para análise de mercado privado.

Quando um cliente envia uma pergunta, o Atlas autentica o usuário e recupera o contexto da camada de metadados SQL para garantir que apenas documentos autorizados sejam incluídos na recuperação. Os metadados associados a cada documento, como ID da sala e nível de permissão, são usados para impor uma filtragem rigorosa.
A pergunta e o contexto do usuário são enviados para o Astra DB, que encaminha o texto para o modelo de embedding do Azure OpenAI para vetorização. O vetor resultante é usado para consultar o armazenamento de vetores do Astra DB, recuperando os fragmentos de texto mais relevantes e metadados associados.
Em seguida, o Atlas envia a pergunta do usuário, as instruções de prompt, o histórico de bate-papo anterior e os fragmentos recuperados para um modelo de bate-papo do Azure OpenAI, que gera uma resposta fundamentada em linguagem natural que inclui citações detalhadas.