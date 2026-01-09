Converse com sua sala de dados: como a Bay Point Advisors construiu uma plataforma RAG segura para análise de mercado privado.

Precisão e segurança são dois requisitos críticos para a tomada de decisões de investimento. Ao analisar oportunidades de investimento, as empresas financeiras geralmente criam salas de dados seguras para manter todas as fontes de devida diligência necessárias para ajudar os investidores a tomar uma decisão de iniciar ou não. Mas as oportunidades de investimento geralmente são passageiras; analisar milhares de PDFs, planilhas financeiras, contratos críticos e outros documentos para chegar a uma decisão pode demorar demais.

A Bay Point Advisors é uma empresa de gestão de investimentos sediada em Atlanta que se concentra em oportunidades de mercado privado que os investidores tradicionais geralmente ignoram. Para acelerar a capacidade dos clientes de tomar decisões financeiras críticas, a Bay Point criou a Atlas, uma plataforma impulsionada por IA projetada para permitir que os clientes interagissem de forma conversacional com suas salas de dados. Em vez de escanear manualmente arquivos em busca de termos de empréstimo, cláusulas de risco e outros detalhes críticos da negociação, os usuários fazem perguntas diretas e recebem respostas fundamentadas, baseadas em citações, provenientes dos documentos privados dentro da sala de dados, em milissegundos.