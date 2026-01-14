Serviços bancários em cinco milissegundos: como a Bud Financial construiu uma plataforma de inteligência de dados no IBM watsonx.data

A equipe de engenharia da Bud Financial incorporou a tecnologia da IBM em uma arquitetura que enriquece transações financeiras em menos de cinco milissegundos com mais de 97% de precisão.
A Bud Financial (Bud) ajuda bancos, cooperativas de crédito e fintechs a converter dados transacionais brutos em inteligência do cliente, que possibilita insights comportamentais em tempo real, serviços personalizados e tomada de decisão informada.
Os clientes da Bud, sediada em Londres, vão desde startups de fintechs até bancos globais. Seu maior cliente atende a mais de 10 milhões de usuários de varejo e processa mais de 500 milhões de transações por mês, uma escala que exige confiabilidade e precisão em todas as etapas. Um de seus clientes mais proeminentes, o HSBC, adotou a tecnologia da Bud em 2019 e ficou tão impressionado que mais tarde se tornou um investidor.
Juntas, a equipe de engenharia da IBM e da Bud criaram uma arquitetura que enriquece cada transação financeira em menos de cinco milissegundos com mais de 97% de precisão. A arquitetura faz isso classificando a compra, mapeando o comerciante, adicionando geolocalização e tags de categorias e detectando padrões recorrentes ou incomuns, permitindo que os bancos obtenham insights em tempo real no momento em que a transação ocorre.
O principal objetivo da Bud é atuar como a camada de inteligência do cliente para bancos, oferecendo uma visão completa do comportamento por meio do enriquecimento de dados financeiros.
Quando um cliente faz uma compra, digamos, uma xícara de café, o sistema da Bud recebe os dados brutos da transação do banco e os categoriza (por exemplo, Alimentos → Café → Cafeterias). Em seguida, ele identifica o comerciante, anexa um logotipo e um local e determina se a compra é recorrente.
Esse processo acontece antes mesmo de o usuário receber a notificação de pagamento. As informações enriquecidas fluem de volta para os sistemas do banco para capacitar:
A restrição técnica é implacável: todas as operações devem ser concluídas dentro do ciclo de autorização de uma transação com cartão de crédito, sem atrasos adicionais e sem falsos positivos. A rotulagem incorreta de um pagamento pode levar a disputas ou desencadear fraudes desnecessárias. Portanto, o design da Bud prioriza a velocidade e a certeza e ignora as classificações incertas em vez de arriscar um resultado incorreto.
A arquitetura do Bud é projetada para oferecer enriquecimento quase em tempo real (abaixo de cinco milissegundos) e precisão superior a 97% em milhões de transações diárias. O sistema integra o Astra DB, parte do IBM watsonx.data, Google BigQuery e os modelos proprietários da Bud em um pipeline modular compatível com classificação, contextualização e análise de dados em tempo real em escala global.
O mecanismo de ingestão da Bud se conecta a múltiplas fontes de dados, fluxos de real-time payments e feeds bancários em lote, permitindo uma integração flexível com sistemas de clientes variados. Cada implementação pode ser executada na região ou no país para cumprir os regulamentos de residência de dados para instituições financeiras.
Os modelos de IA internos da Bud analisam os dados das transações após a ingestão. Cada evento é categorizado, enriquecido com informações geográficas e comerciais e retornado ao cliente em milissegundos. Alguns bancos usam os resultados do enriquecimento diretamente, sem armazenar dados; outros persistem transações enriquecidas para análise posterior.
A arquitetura da Bud evoluiu em três estágios: do MySQL para o Apache Cassandra autogerenciado e, finalmente, para o Astra DB. Essa transição proporcionou o desempenho e a simplicidade operacional necessários para proporcionar compatibilidade com diversas cargas de trabalho bancárias, que podem incluir implementações híbridas e em vários ambientes. Isso inclui situações em que os dados devem permanecer no país ou em que a infraestrutura deve ficar próxima aos data centers bancários.
O Astra DB agora serve como principal armazenamento de dados transacionais da Bud, projetado para lidar com picos imprevisíveis de volume e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de hospedagem do cliente.
Para clientes que precisam de insights entre clientes, a Bud transmite transações enriquecidas no BigQuery, permitindo análise em larga escala, detecção de padrões e geração de relatórios. Essa separação entre as cargas de trabalho transacionais e analíticas permite que a Bud mantenha a velocidade e a profundidade em seu processamento de dados.
Os modelos de enriquecimento da Bud são treinados e mantidos inteiramente de forma interna. Os grandes modelos de base são deliberadamente excluídos do ciclo em tempo real para evitar alucinações e garantir a explicabilidade. Em vez disso, a Bud confia em seus modelos proprietários apoiados por rotuladores humanos, que verificam continuamente tipos de transações novos ou sem correspondência. Essa abordagem produz uma precisão de classificação superior a 97%, mantendo a transparência e a governança.
O sistema da Bud é otimizado em torno de três requisitos inegociáveis: precisão, confiabilidade e desempenho abaixo de cinco milissegundos. Falsos positivos, como categorizar incorretamente, podem criar confusão ou disputas com os clientes, de modo que o mecanismo de enriquecimento prioriza a exatidão e a explicabilidade em vez da classificação especulativa. Ao mesmo tempo, todo o pipeline deve operar dentro do ciclo de autorização de pagamento, o que significa que cada decisão de enriquecimento deve ser concluída em poucos milissegundos, sem adicionar qualquer atraso perceptível para os usuários finais.
Para evitar esses problemas, a Bud criou processos de monitoramento que garantem a avaliação humana de quaisquer categorias de transações ambíguas. A abordagem da empresa também enfatiza a observabilidade e a adaptabilidade regional: cada cliente pode escolher se deseja implementar em ambientes multilocatários ou dedicados, dependendo de suas necessidades de conformidade.
O mecanismo de enriquecimento da Bud opera com uma precisão superior a 97%, latência abaixo de 5 ms e cobertura global de 20 milhões de comerciantes e 30 milhões de locais, garantindo que os bancos possam classificar e contextualizar transações em escala sem degradar a experiência do usuário.
O produto de gestão financeira voltado para o cliente da Bud, o Engage, ajuda a aumentar o uso de canais digitais, oferecendo aos clientes uma visão mais clara e confiável de seu comportamento de gastos.
Outra oferta da Bud, o Assess, usa dados de transações enriquecidos para avaliar mutuários de "arquivos finos" (clientes com histórico de crédito limitado), avaliando a acessibilidade e os padrões de gastos em tempo real, ajudando os credores a tomar decisões de crédito mais informadas e equitativas.
A experiência da Bud destaca que a IA eficaz nas finanças requer tanto automação quanto julgamento humano. O design “human-in-the-loop” da equipe garante que os modelos permaneçam atualizados com os novos tipos de comerciantes, categories de pagamento e padrões de gastos em evolução, como o surgimento do transporte de passageiros por aplicativos ou transações “compre agora, pague depois”.
O monitoramento e o retreinamento contínuos mantêm o sistema de enriquecimento preciso, adaptável e explicável — valores fundamentais para qualquer IA implementada em setores regulamentados.
A plataforma de dados em tempo real da Bud Financial demonstra como o Astra DB permite operações de dados de baixa latência e distribuídas globalmente que atendem à escala e precisão exigidas pelas cargas de trabalho bancárias modernas. A combinação do desempenho do Cassandra gerenciado pelo Astra DB e do alcance analítico do BigQuery fornece à Bud uma arquitetura unificada para enriquecimento em tempo real e geração de insights de longo alcance.
A próxima etapa na jornada da Bud é a fusão da inteligência transacional e analítica, aproximando ainda mais a compreensão do cliente em tempo real.
Com o Astra DB fornecendo a base transacional, a Bud continua expandindo sua plataforma para fornecer inteligência explicável em tempo real em escala bancária.