Serviços bancários em cinco milissegundos: como a Bud Financial construiu uma plataforma de inteligência de dados no IBM watsonx.data

A Bud Financial (Bud) ajuda bancos, cooperativas de crédito e fintechs a converter dados transacionais brutos em inteligência do cliente, que possibilita insights comportamentais em tempo real, serviços personalizados e tomada de decisão informada.

Os clientes da Bud, sediada em Londres, vão desde startups de fintechs até bancos globais. Seu maior cliente atende a mais de 10 milhões de usuários de varejo e processa mais de 500 milhões de transações por mês, uma escala que exige confiabilidade e precisão em todas as etapas. Um de seus clientes mais proeminentes, o HSBC, adotou a tecnologia da Bud em 2019 e ficou tão impressionado que mais tarde se tornou um investidor.

Juntas, a equipe de engenharia da IBM e da Bud criaram uma arquitetura que enriquece cada transação financeira em menos de cinco milissegundos com mais de 97% de precisão. A arquitetura faz isso classificando a compra, mapeando o comerciante, adicionando geolocalização e tags de categorias e detectando padrões recorrentes ou incomuns, permitindo que os bancos obtenham insights em tempo real no momento em que a transação ocorre.