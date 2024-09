O documento de orientação SR Letter 11-7 (link externo) do Federal Reserve e do Office of the Comptroller of the Currency define um modelo como “…uma abordagem, sistema ou método quantitativo que aplica teorias, técnicas e suposições estatísticas, econômicas, financeiras ou matemáticas para processar dados de entrada em estimativas quantitativas”.



O risco pode ocorrer quando um modelo é usado para prever e medir informações quantitativas, mas seu desempenho é inadequado. O desempenho ruim pode levar a resultados adversos e resultar em perdas operacionais consideráveis. A implementação do gerenciamento de risco de modelos em uma arquitetura de informação moderna ajuda você a:

Acelerar o tempo para ajudar a cumprir a conformidade regulatória e outros objetivos de risco.

Simplifique a validação do modelo em várias nuvens.

Usar modelos e dados executados praticamente em qualquer lugar.