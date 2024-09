O desvio é a degradação do desempenho do modelo devido a mudanças nos dados e nas relações entre as variáveis de entrada e saída. É relativamente comum o desvio do modelo afetar negativamente uma organização após um determinado período ou até mesmo de forma repentina. Para detectar e mitigar o desvio com eficiência, as organizações podem monitorar e gerenciar o desempenho do modelo como parte da plataforma de dados e IA. Essa abordagem integrada de dados e IA pode ajudar você a:

Monitorar as métricas de forma contínua e receber alertas sobre desvios na precisão e na consistência dos dados.

Definir e monitorar metas com desenvolvimento, validação e implementação.

Simplificar as etapas de identificação das métricas de negócios afetadas pelo desvio do modelo.

Minimizar o impacto da degradação do modelo com a automatização do monitoramento de desvios.