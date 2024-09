O que é AutoML?

O aprendizado de máquina automatizado (AutoML) é o processo de automatização das tarefas manuais que os cientistas de dados precisam realizar ao criar e treinar modelos de aprendizado de máquina (modelos de ML). Essas tarefas incluem engenharia e seleção de variáveis, escolha do tipo de algoritmo de aprendizado de máquina, criação de um modelo analítico baseado no algoritmo, otimização de hiperparâmetros, treinamento do modelo com conjuntos de dados testados e execução do modelo para geração de pontuações e dados. Os pesquisadores desenvolveram o AutoML para auxiliar os cientistas de dados a criar modelos preditivos mesmo sem ter profundo conhecimento de modelos de ML. Com o AutoML, eles também ficam livres das tarefas repetitivas de criação de um pipeline de aprendizado de máquina. Assim, podem focar na geração dos insights necessários para resolver problemas importantes do negócio.



O que é o AutoAI?

O AutoAI é uma variedade do AutoML. Ele estende a automação da criação de modelos a todo o ciclo de vida da IA. Assim como o AutoML, o AutoAI aplica a automação inteligente às etapas de criação de modelos preditivos de aprendizado de máquina. Essas etapas incluem a preparação de conjuntos de dados para treinamento, a identificação do melhor tipo de modelo para os dados fornecidos, como um modelo de classificação ou regressão, e a escolha das colunas de dados mais adequadas para o problema que o modelo busca resolver, processo conhecido como seleção de variável. Em seguida, a automação testa várias opções de ajuste de hiperparâmetro para alcançar o melhor resultado enquanto gera e depois classifica possíveis pipelines de modelo com base em métricas como a precisão. Os pipelines com melhor desempenho podem ser colocados em produção para processar novos dados e fornecer predições com base no treinamento do modelo.