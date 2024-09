Integração ONTAP do NetApp

Com o software de gerenciamento de dados NetApp ONTAP, os clientes criam uma infraestrutura de armazenamento que abrange flash, disco e nuvem. Eles implementam o armazenamento de forma flexível nas arquiteturas de sua escolha, sistemas de armazenamento de hardware, armazenamento definido por software (SDS) e nuvem, e unificam o gerenciamento de dados em todas elas. Mas enquanto os clientes dimensionam sua infraestrutura, o armazenamento costuma ser visto como o gargalo quando não há informações sobre como os aplicativos estão consumindo os recursos de armazenamento, computação ou rede.

Ao integrar a plataforma IBM® Turbonomic® com soluções de armazenamento, a plataforma pode entender exatamente como as cargas de trabalho de missão crítica estão consumindo recursos. Os controladores de armazenamento NetApp são máquinas virtuais de armazenamento que gerenciam arrays de armazenamento: vFilers para 7-Mode e vServers para Cluster-Mode (C-Mode). O software IBM Turbonomic se conecta a esses controladores de storage para tomar decisões sobre recursos de storage para a NetApp no modo 7 e no modo C.



Com seu entendimento completo da pilha de aplicativos, do lógico ao físico, o software IBM Turbonomic pode gerar as ações de recursos certas para ajudar a garantir que as cargas de trabalho de missão crítica obtenham exatamente os recursos de armazenamento de que precisam para funcionar. Cada decisão de recurso é feita com o entendimento do quadro completo, não somente de um recurso ou da camada da pilha de aplicativos.