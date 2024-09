O armazenamento do HPE 3PAR oferece uma base totalmente flash de camada 1 para cargas de trabalho de missão crítica. Enquanto os clientes escalam a infraestrutura, o armazenamento é frequentemente visto como o gargalo quando não há insights sobre como os aplicativos consomem os recursos de armazenamento, computação ou rede. Com a integração da plataforma IBM® Turbonomic® com soluções de armazenamento, a plataforma entende exatamente como as cargas de trabalho de missão crítica consomem recursos.

Com seu entendimento da pilha de aplicativos — do lógico ao físico — o software IBM Turbonomic pode gerar as ações de recursos corretas para ajudar a garantir que as cargas de trabalho de missão crítica obtenham exatamente os recursos de que precisam para operar. Cada decisão de recurso é tomada com um entendimento do panorama completo, não apenas de um recurso ou camada da pilha de aplicativos.