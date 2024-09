A Pure Storage é uma fornecedora líder de armazenamento totalmente em flash. Integrando a plataforma IBM® Turbonomic® com a Pure Storage, a plataforma pode entender exatamente como as cargas de trabalho de missão crítica estão consumindo recursos de armazenamento, computação e rede.

Com essas informações, o software IBM Turbonomic pode gerar as ações de recursos corretas para ajudar a garantir que as cargas de trabalho mais importantes obtenham o armazenamento de alto desempenho de que precisam, quando precisam. Todas as decisões de recursos são tomadas com o entendimento do quadro completo, não somente de um recurso ou da camada da pilha de aplicativos.

Para casos de uso do Pure Storage, a plataforma IBM Turbonomic migra cargas de trabalho mais exigentes para os armazenamentos de dados apropriados e incorpora a deduplicação e compactação do Pure Storage quando recomenda ações.