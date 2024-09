O armazenamento do IBM® FlashSystem® é a principal família de sistemas de armazenamento

corporativo. O sistema utiliza chips de memória flash para armazenar dados e proporciona desempenho

e eficiência líderes do mercado. Integrando o armazenamento do IBM FlashSystem com o software IBM

Turbonomic®, você pode ajudar a assegurar que as cargas de trabalho mais importantes recebam

armazenamento de alto desempenho quando precisarem.

A plataforma IBM Turbonomic monitora como os aplicativos estão consumindo recursos de armazenamento,

assim como de computação e rede (dos lógicos ao físicos) e pode

gerar as ações de recursos corretas para fornecer às cargas de trabalho de missão crítica exatamente

aquilo de que precisam para operar. Toda decisão de recursos é tomada com um entendimento do

quadro completo, não apenas de um recurso ou camada da pilha de aplicativos.