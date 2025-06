Graças à capacidade do IBM Sterling [Data Exchange] de gerenciar formatos de dados complexos, temos plena certeza de que o que prometemos ao cliente será exatamente o que entregaremos. Olly Cruickshank Diretor de gerenciamento e desenvolvimento de produtos DHL International GmbH Quando o comportamento do cliente muda, precisamos que a nossa plataforma de tecnologia [IBM Sterling Order Management] responda a essas mudanças. Com uma arquitetura flexível, conseguimos nos adaptar e entender melhor onde investimos nosso tempo. Ope Bakare Vice-presidente e arquiteto-líder Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Leia a história da Hudson Bay Nossa missão é criar uma experiência personalizada. Para isso, nós realizamos grandes mudanças na plataforma com a IBM, fazendo dela mais adaptada às necessidades individuais, adaptada a contextos locais e integrada entre canais e mercados. Jim Cruickshank Vice-presidente de desenvolvimento digital e tecnologia de varejo Pandora Leia o comunicado de imprensa da Pandora e da IBM A IBM nos proporciona sólidos recursos de integração B2B para garantir o fluxo eficiente de milhões de arquivos mensalmente, bem como a escalabilidade, flexibilidade e disponibilidade de que precisamos para continuar nosso crescimento internacional. Ove Kolstad Gerente líder técnico para transferência gerenciada de arquivos Redes