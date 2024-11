A transferência de arquivos é uma parte fundamental da forma como as empresas interagem com clientes e parceiros. O mercado está passando dos protocolos tradicionais (como FTP, HTTP e SFTP) para soluções modernas e controladas, como o IBM Managed File Transfer, que aumenta a confiabilidade, a segurança e a velocidade da transferência.

Seja o parceiro com quem todos querem trabalhar. Seus parceiros comerciais precisam de ferramentas padrão de transferência de arquivos, como um navegador da web, para trocar arquivos com você, viabilizando rapidamente a integração de novos clientes e fornecedores.

Com as soluções IBM Managed File Transfer, os arquivos são criptografados por segurança. Além disso, as soluções da IBM contam com aceleração de arquivos pronta para uso, o que as torna adequadas para lidar com arquivos de qualquer tamanho, incluindo transferências de arquivos grandes por longas distâncias.