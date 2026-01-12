Um switch Fibre Channel Gen 8 de alto desempenho, voltado para data centers modernos de médio porte
O IBM SAN56B-8 Switch é um switch Fibre Channel 1U de alto desempenho e FICON projetado para data centers modernos, oferecendo 56 portas 128G SFP+ e baixa latência.
O switch oferece largura de banda e rendimento excepcionais, tornando-o ideal para cargas de trabalho de missão crítica. Conta também com opções flexíveis de implementação como o modo de switch de malha completa e o modo IBM Access Gateway, além de funcionalidades como Adaptive Traffic Optimizer e SAN Fabric Intelligence que otimizam o desempenho e o gerenciamento.
A rede de armazenamento precisa ser poderosa e protegida. Proteja aplicações e dados contra ameaças cibernéticas com o IBM b-type Gen8.
O switch oferece 56 portas 128G SFP+ e baixíssima latência, tornando-o ideal para cargas de trabalho de missão crítica e aplicações exigentes.
O modelo de pagamento conforme o crescimento permite que as organizações escalem de 24 a 56 portas em incrementos de 8 portas, reduzindo os custos iniciais e o excesso de provisionamento.
O switch oferece segurança avançada contra ameaças cibernéticas, incluindo seguro contra ataques quânticos e funcionalidades como criptografia AES-GCM-256 em ISLs FC.
Equipado com autonomia impulsionada por IA, incluindo o SAN Fabric Intelligence, automatiza a infraestrutura da aplicação, oferecendo monitoramento e otimização em tempo real.
Escolha o nível e a duração do suporte adequados para as necessidades dos negócios.
O IBM Storage Expert Care é uma abordagem modular que permite escolher a duração, os tempos de resposta do serviço e as opções mais importantes para apoiar seus sistemas IBM® Storage. O Expert Care pode ter até três níveis de opções, dependendo do sistema: Básico, Avançado e Premium. Isso permite que você selecione o nível de suporte que melhor atender às necessidades do seu negócio. O pacote IBM Storage Expert Care conta com o respaldo de uma equipe global de especialistas dedicados a ajudar você a manter um ambiente de TI de alto desempenho, seguro e resiliente. Com a IBM você ganha um parceiro de confiança comprometido com a excelência no serviço e com o sucesso da infraestrutura no longo prazo.
As empresas precisam de uma solução de armazenamento flexível capaz de crescer com suas necessidades, sejam dados armazenados no local, na nuvem ou em ambos. Desenvolvido com software repleto de recursos, gerenciamento de armazenamento preditivo baseado em IA e suporte proativo, o IBM FlashSystem 5000 ajuda a tornar tecnologias modernas, como inteligência artificial, acessíveis a empresas de todos os portes. Combine sua poderosa rede SAN tipo B da IBM com o poderoso armazenamento FlashSystem.
A infraestrutura Gen7 estabelece a base para uma SAN autônoma, combinando análises poderosas e recursos avançados de automação para uma SAN autodidata, auto-otimizável e auto-regenerativa.
Um switch de alta velocidade de última geração projetado para integração flexível em redes de armazenamento de grande escala. Inclui um conjunto expansível de portas Fibre Channel tipo B Gen 6 disponíveis para extrema escalabilidade.