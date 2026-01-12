Escolha o nível e a duração do suporte adequados para as necessidades dos negócios.

O IBM Storage Expert Care é uma abordagem modular que permite escolher a duração, os tempos de resposta do serviço e as opções mais importantes para apoiar seus sistemas IBM® Storage. O Expert Care pode ter até três níveis de opções, dependendo do sistema: Básico, Avançado e Premium. Isso permite que você selecione o nível de suporte que melhor atender às necessidades do seu negócio. O pacote IBM Storage Expert Care conta com o respaldo de uma equipe global de especialistas dedicados a ajudar você a manter um ambiente de TI de alto desempenho, seguro e resiliente. Com a IBM você ganha um parceiro de confiança comprometido com a excelência no serviço e com o sucesso da infraestrutura no longo prazo.