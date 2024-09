IBM Storage System Utility: a IBM oferece a flexibilidade de escolher entre um compromisso de longo ou curto prazo para opções de hardware pagas de acordo com o uso. A assinatura do Storage dá ao cliente a opção para contratos de curto prazo. Essa opção oferece compromisso de apenas 12 meses, renováveis para 48, com possibilidade de cancelamento a qualquer momento. A IBM disponibiliza uma solução completa, ideal para provedores de serviços gerenciados ou de serviços de comunicação, além de empresas de médio a grande porte que desejam criar um utilitário interno. Com a combinação do IBM LinuxONE e do armazenamento da IBM, os clientes podem alugar uma solução completa de computação até a capacidade máxima, em uma aquisição fácil de implementar com preços e pagamentos que variam conforme o seu crescimento.



IBM Software Utility: licença permanente e mensal. Você pode escolher entre o pagamento antecipado para uma capacidade esperada de longo ou curto prazo e o pagamento mensal.