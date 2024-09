As organizações de TI gastam grande parte de seu tempo realizando tarefas diárias de gerenciamento, como relatórios de inventário. Com a automação, as organizações de TI podem aumentar significativamente sua eficiência e diminuir o risco de erros operacionais. Ao integrar APIs de transferência de estado representacional (RESTful) diretamente em seus produtos de switch e gerenciamento, a IBM oferece, por meio de seu portfólio de rede de armazenamento do tipo b, uma ampla gama de opções para habilitar qualquer solução de gerenciamento de SAN.