Muitas organizações são incapazes de se defender contra as ameaças cibernéticas atuais, pois não possuem as habilidades de profissionais de segurança experientes para lidar com ameaças sofisticadas e avançadas. Alguns desafios comuns incluem:



Reduzir adequadamente o tempo médio de resolução (MTTR)

Sobrecarga de alertas

Investigações demoradas

Fadiga de alertas

O IBM QRadar MDR possui automação impulsionada por IA e aprendizado de máquina, juntamente com análise conduzida por humanos, para acelerar a resposta a ameaças e fornecer detecção de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele oferece transparência e colaboração operacionais, garantindo que as ameaças sejam contidas e corrigidas assim que são detectadas. Todas essas vantagens minimizam o risco de negócios e reduzem os danos e as interrupções do serviço.

O QRadar MDR é gerenciado e fornecido pelo IBM Managed Security Services (MSS), uma rede global de especialistas em segurança confiáveis.