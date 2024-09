Istio na IBM Cloud

Camadas do Istio sobre o Kubernetes, adicionando contêineres que são essencialmente invisíveis para o programador e administrador. Chamados de contêineres sidecar, eles atuam como uma "pessoa no meio", direcionando o tráfego e monitorando as interações entre os componentes. Os dois funcionam em conjunto das três maneiras a seguir.

Configuração: o método principal para definir a configuração com Kubernetes é o comando kubectl, normalmente kubectl -f <filename>, onde o arquivo é um arquivo YAML. Os usuários do Istio podem executar tipos novos e diferentes de arquivos YAML com kubectl ou usar o comando novo, opcional e noturno.

Monitorização: Com o Istio, você pode monitorar a integridade de seus aplicativos em execução com o Kubernetes. A instrumentação do Istio pode gerenciar e visualizar a integridade dos aplicativos, fornecendo mais informações do que o monitoramento geral de cluster e nós que o Kubernetes fornece.

Gerenciamento: como a interface do Istio é essencialmente a mesma do Kubernetes, gerenciá-la exige pouco trabalho adicional. O Istio permite que o usuário crie políticas que impactem e gerenciem todo o cluster Kubernetes, reduzindo o tempo de gerenciamento de cada cluster e eliminando a necessidade de um código de gerenciamento personalizado.