No cenário digital em constante mudança de hoje, as operações de TI enfrentam um desafio sem precedentes: o grande volume e a complexidade dos dados de aplicações. A análise tradicional humana sozinha é insuficiente para erradicar os desafios impostos pela natureza dinâmica dos ambientes nativos da nuvem. Para enfrentar esses desafios, a inteligência artificial (IA) promete processar grandes quantidades de dados em tempo real, fornecendo insights que os humanos podem inadvertidamente ignorar.

Com a remediação automatizada de incidentes do Instana, você pode reduzir o downtime das aplicações a quase zero por meio da resolução rápida e eficiente de problemas. Automatizar a remediação de incidentes libera recursos valiosos de DevOps, SRE e desenvolvedores, permitindo que as equipes: