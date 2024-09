Rebendo AB

No início de 2021, a Rebendo lançou seu novo serviço, Rebendo Insight — integrado com tecnologia da Instana®, uma empresa IBM. A nova solução fornece aos usuários um dashboard de gerenciamento centralizado, enquanto o IBM Observability by Instana APM fornece o mecanismo de nuvem que permite aos usuários observar, monitorar e resolver problemas de aplicações ou serviços em tempo real.

"Foi importante integrar a Instana ao Rebendo Insight, porque isso trouxe a nós — e aos nossos clientes — mais opções; e nos permitiu ser mais preditivos", observa Kling. “Agora, podemos incluir cinco tipos diferentes de fontes de dados em nossa oferta. Podemos integrar outros produtos APM [gerenciamento de desempenho de aplicações] que o cliente já tem, ou o que mais ele quiser adicionar. Quaisquer que sejam as ferramentas que eles queiram usar, agora há apenas um lugar para olhar, e você pode ver tudo com capacidade preditiva."

Além do monitoramento em tempo real, o Rebendo Insight também pode ser usado para validar o impacto e o sucesso de novas alterações de sistema ou aplicações de rede. Como explica Djurdjevic: "Antes que o usuário faça uma alteração, conseguimos fazer uma linha de base que pode ser comparada com o desempenho após a mudança. Você pode ver se isso melhorou ou piorou as coisas, e isso é um grande valor para nossos clientes."