Os aceleradores de IA Intel® Gaudi® 3 na IBM Cloud® foram projetados para cargas de trabalho de IA com alto desempenho, com 64 núcleos de processamento tensorial (TPCs) e oito mecanismos de multiplicação de matrizes (MMEs) para acelerar cálculos de redes neurais profundas. Os aceleradores de IA Intel® Gaudi® 3 no IBM Cloud também contam com 128 GB de memória HBM2E e oferecem até 3,7 TB/s de largura de banda, com suporte à conectividade Ethernet com padrão do setor em 24 portas de 200 GbE, totalizando 9,6 Tbps de largura de banda bidirecional para interconexão escalável de sistemas.