O IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) e sua família de produtos oferecem uma solução comprovada para atividades de modelagem e design de sistemas, possibilitando o gerenciamento da complexidade que muitas organizações enfrentam no desenvolvimento de produtos e sistemas. O Rhapsody faz parte do portfólio IBM Engineering, que oferece um ambiente colaborativo de desenvolvimento de design e testes para engenheiros de sistemas e que oferece compatibilidade com UML, SysML, UAF, bem como recursos de importação e exportação AUTOSAR. A solução também permite o controle de frameworks de defesa (DoDAF, MODAF e UPDM) e ajuda a acelerar padrões dos setores como DO-178, DO-178B/C e ISO 26262.